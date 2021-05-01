Генконсульство Италии начнет прием на продление виз россиян

14:56 1.05.2021

Генконсульство Италии в Москве объявило о начале приема документов на оформление туристических виз. Об этом заявляется на сайте диппредставительства.

«С 3 мая 2021 года лица, имеющие итальянские туристические визы (шенгенская виза типа С), срок действия которых истек в период с 1 января 2020 года по настоящий момент, могут обратиться за получением новой итальянской туристической визы», — отмечается в релизе.

Там также сообщили, что на фоне карантинных ограничений на период эпидемии требования к стандартному пакету документов могут быть изменены. В частности тех, которые касаются представления авиабилетов и документов о бронировании гостиниц, «при условии верного использования ранее выданных виз».

В то же время в генконсульстве Италии предупредили, что сейчас обладатели шенгенских туристических виз не имеют права на въезд на территорию Италии или стран-участниц Шенгенского соглашения.