Генконсульство Италии начнет прием на продление виз россиян

© KM.RU, Кирилл Савченко

Генконсульство Италии в Москве объявило о начале приема документов на оформление туристических виз. Об этом заявляется на сайте диппредставительства.

 «С 3 мая 2021 года лица, имеющие итальянские туристические визы (шенгенская виза типа С), срок действия которых истек в период с 1 января 2020 года по настоящий момент, могут обратиться за получением новой итальянской туристической визы», — отмечается в релизе.

Там также сообщили, что на фоне карантинных ограничений на период эпидемии требования к стандартному пакету документов могут быть изменены. В частности тех, которые касаются представления авиабилетов и документов о бронировании гостиниц, «при условии верного использования ранее выданных виз».

В то же время в генконсульстве Италии предупредили, что сейчас обладатели шенгенских туристических виз не имеют права на въезд на территорию Италии или стран-участниц Шенгенского соглашения.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.05.2021, 16:09
    Гость: член Госсовета

    Мы решительно настроены, защищать права и интересы русских, проживающих как в Италии, так и во всем вражеском Западе !!!

  2. 01.05.2021, 16:01
    Гость: член Госсовета

    Итальянцы наши братья, а это значит что нам надо помочь нашим братьям, в укрепление братского союза!
    Даёшь федерализацию Италии, на правах Биробиджана!

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