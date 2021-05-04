Выплаты ветеранам в России оказались меньше, чем в Казахстане и Узбекистане
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежегодной денежной выплате ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей.
Тремя днями ранее его коллега - президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - подписал аналогичный указ «О поощрении участников Второй мировой войны». Выплата ветеранам по нему значительно больше российской – более 85 тысяч рублей в переводе по официальному курсу. Еще больше к 9 мая получат ветераны в Казахстане – более 174 тысяч рублей, пишет «Независимая газета».
Российские власти выплачивают своим ветеранам войны значительно меньше соседей по СНГ уже не первый раз. В прошлые годы даже небогатое молдавское государство выплачивало ко Дню Победы своим ветеранам в четыре раза больше, чем российское государство.
«Я не могу предположить никаких объяснений столь невысоких выплат ветеранам кроме особенностей руководства нашего Министерства финансов», - сказал в беседе с НГ замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Решение чиновников этого ведомства он назвал «необъяснимым жмотством».
Комментарии читателей Оставить комментарий
А хорошо сказано. Со здоровым цинизмом.
А зачем выплачивать что-то проигравшим ? Победители оказались проигравшими к сожалению.
Как это, "оказались"? Я же тут уж как лет 6-7 назад сказал об этом, и пенсии в КЗ выше, чем в Ротшилд-Федерации. Отношение к ветеранам войны и труда сильно отличается от путинского.
Ясно. По хохляцки - с городов. Не из городов. Прямо пачками сообщения.
Ах, да. Ещё пытали, и держали в застенках без еды.