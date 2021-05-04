Дачников предупредили о штрафах за одуванчики, ромашку и мяту на участках

11:47 4.05.2021

Дачникам, которые не уничтожают на участке сорняки, грозит административный штраф. К таким растениям относятся среди прочего одуванчик лекарственный, мята полевая, осот полевой, ромашка пахучая, чертополохи разных видов.

Законом предусмотрена ответственность за нарушение правил борьбы с опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками, напомнила в беседе с РИА Новости юрист компании "Генезис" Татьяна Мацукова.

Правонарушение заключается в использовании семян, зараженных болезнями, также будут наказываться дачники, которые не уничтожают сорные растения с помощью химикатов или механическим путем.

Наказание для нарушителей предусматривает предупреждение или административный штраф для граждан в размере от 300 до 500 рублей, для должностных лиц - от 500 до 1000 рублей, для юридических лиц - от 5 до 10 тысяч рублей.