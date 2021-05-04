Дачников предупредили о штрафах за одуванчики, ромашку и мяту на участках

Дачникам, которые не уничтожают на участке сорняки, грозит административный штраф. К таким растениям относятся среди прочего одуванчик лекарственный, мята полевая, осот полевой, ромашка пахучая, чертополохи разных видов.

Законом предусмотрена ответственность за нарушение правил борьбы с опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками, напомнила в беседе с РИА Новости юрист компании "Генезис" Татьяна Мацукова.

Правонарушение заключается в использовании семян, зараженных болезнями, также будут наказываться дачники, которые не уничтожают сорные растения с помощью химикатов или механическим путем.

Наказание для нарушителей предусматривает предупреждение или административный штраф для граждан в размере от 300 до 500 рублей, для должностных лиц - от 500 до 1000 рублей, для юридических лиц - от 5 до 10 тысяч рублей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.05.2021, 21:26
    Гость: ABCD

    Боярская дума при Иване грозном была лишь совещательный орган.
    Никакой юридической силы не имела. Тем более что Иван Грозный утилизаторство почти 70% бояр при своём правлении. Потом её вообще ликвидировали в изменённом виде создали лишь в 1905г.
    "Манифест 20 февраля 1906 года дополнительно определил способы законодательного взаимодействия органов высшей власти; фактически он преобразовал Государственный совет Российской империи в подобие верхней палаты парламента."
    Если обратить внимание на ту "думу" Николая Второго, и современную, то сходство становится очевидным, по сути эта ГД копирует дореволюционную и буржуазную по палатам и парламентскому раскладу.
    От Ельцинской эпохи в момент создания всех этих заведений в них вообще нечего не осталось. Есльцинские органы законодательной власти копировали западные демократические институты, современная ГД копирует буржуазную ГД Керенской эпохи.

  2. 04.05.2021, 21:21
    Гость: Val

    он пришет то, что известно всем кто пользуется газонокосилками. Да, одуваньчики становятся с короткой ножкой дабы выжить и дать потомство. Если на улицах поставить вращающиеся косы для людей, которые бы косили всё что выше 1 метр 50 см, то через поколение остались бы низкорослые и горбатые.

  3. 04.05.2021, 21:16
    Гость: Жека

    Глупость, когда уничтожили госполитику по уничтожению вредителей. А если, ромашка лекарственная растет на территории муниципального района, области? Кто, этих придурков будет штрафовать?

    Если уж, такое случилось - зашли "инспекторы", "зафиксировали" нарушения и составляют протокол. В графе объяснения, пишем: "не согласен" (любые логические причины). Также пишем: инспектор такой-то, интересовался место и должность работы, размер зарплаты и есть ли наличные средства. Все! Дальше жалоба в прокуратуру, руководству инспектора.

  4. 04.05.2021, 21:15
    Гость: Немо

    моразм крепчает. Убить землю химикатами - это они считают правильным???
    На днях смотрел ролик на ютюбе под названием "Растительное изобилие (по Филиппу Форреру) Холмистое садоводство". Лично я на своей даче хотел бы делать именно так, а меня за это теперь будут штрафовать?

  5. 04.05.2021, 20:57
    Гость: подобный закон давно уже действует в Прибалтике

    лет 10 точно, если не больше. У знакомых родня живет в Прибалтике. В Эстонии кажется. Рассказывали, бегут как наскипидаренные на участок выполоть цветущие одуванчики чтоб не оштрафовали.

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