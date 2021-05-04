Дачников предупредили о штрафах за одуванчики, ромашку и мяту на участках
Дачникам, которые не уничтожают на участке сорняки, грозит административный штраф. К таким растениям относятся среди прочего одуванчик лекарственный, мята полевая, осот полевой, ромашка пахучая, чертополохи разных видов.
Законом предусмотрена ответственность за нарушение правил борьбы с опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками, напомнила в беседе с РИА Новости юрист компании "Генезис" Татьяна Мацукова.
Правонарушение заключается в использовании семян, зараженных болезнями, также будут наказываться дачники, которые не уничтожают сорные растения с помощью химикатов или механическим путем.
Наказание для нарушителей предусматривает предупреждение или административный штраф для граждан в размере от 300 до 500 рублей, для должностных лиц - от 500 до 1000 рублей, для юридических лиц - от 5 до 10 тысяч рублей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Боярская дума при Иване грозном была лишь совещательный орган.
Никакой юридической силы не имела. Тем более что Иван Грозный утилизаторство почти 70% бояр при своём правлении. Потом её вообще ликвидировали в изменённом виде создали лишь в 1905г.
"Манифест 20 февраля 1906 года дополнительно определил способы законодательного взаимодействия органов высшей власти; фактически он преобразовал Государственный совет Российской империи в подобие верхней палаты парламента."
Если обратить внимание на ту "думу" Николая Второго, и современную, то сходство становится очевидным, по сути эта ГД копирует дореволюционную и буржуазную по палатам и парламентскому раскладу.
От Ельцинской эпохи в момент создания всех этих заведений в них вообще нечего не осталось. Есльцинские органы законодательной власти копировали западные демократические институты, современная ГД копирует буржуазную ГД Керенской эпохи.
он пришет то, что известно всем кто пользуется газонокосилками. Да, одуваньчики становятся с короткой ножкой дабы выжить и дать потомство. Если на улицах поставить вращающиеся косы для людей, которые бы косили всё что выше 1 метр 50 см, то через поколение остались бы низкорослые и горбатые.
Глупость, когда уничтожили госполитику по уничтожению вредителей. А если, ромашка лекарственная растет на территории муниципального района, области? Кто, этих придурков будет штрафовать?
Если уж, такое случилось - зашли "инспекторы", "зафиксировали" нарушения и составляют протокол. В графе объяснения, пишем: "не согласен" (любые логические причины). Также пишем: инспектор такой-то, интересовался место и должность работы, размер зарплаты и есть ли наличные средства. Все! Дальше жалоба в прокуратуру, руководству инспектора.
моразм крепчает. Убить землю химикатами - это они считают правильным???
На днях смотрел ролик на ютюбе под названием "Растительное изобилие (по Филиппу Форреру) Холмистое садоводство". Лично я на своей даче хотел бы делать именно так, а меня за это теперь будут штрафовать?
лет 10 точно, если не больше. У знакомых родня живет в Прибалтике. В Эстонии кажется. Рассказывали, бегут как наскипидаренные на участок выполоть цветущие одуванчики чтоб не оштрафовали.