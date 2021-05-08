«Газпром» предложил бесплатно поставлять газ для Вечных огней
"Газпром" готов бесплатно поставлять газ для монументов "Вечных огней" и предлагает закрепить это в документах государственного регулирования. Об этом заявил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.
По инициативе председателя правления компании Алексея Миллера "Газпром" решил обратиться к правительству РФ с предложением утвердить "Перечень Вечных огней и Огней памяти" в регионах работы корпорации, а стоимость природного газа для них установить равной 0 руб.
"Уверен, в этой инициативе нас поддержит не только правительство, но и поставщики природного газа в других регионах страны", - цитирует Густова "Интерфакс".
"Газпром" поставляет газ для Вечных огней на 1238 мемориальных комплексах и обелисках в 63 регионах России. 769 Вечных огней - с режимом постоянного горения.
При этом следует напомнить, что "Газпром" в 2020 году выставил счет городу Рыбинску в 140 тысяч рублей за Вечный огонь, который установлен на местном Мемориале павших за свободу и независимость нашей Родины. "Газпром" был готов урегулировать возникший скандальный конфликт. Представители компании заявили, что они инициировали встречу с руководством Рыбинска, чтобы обсудить вопросы, связанные с заключением договора о поставке газа для мемориала "Вечный огонь". Таким образом, в "Газпроме" заявляли, что проблема не в оплате, а в отсутствии договора.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Бесплатного не бывает!!! Бывает только за чей-то счёт!
Очевидно стоимость этого бесплатного газа раскидают по платежам рядовых граждан, но никак не залезут в карман к Миллеру или к западным акционерам...
Негоже, он решил, таким быть экономом,
Чтоб, шесть 'лимонов' в день транжиря на себя,
Не наскрести один для Вечного огня...
Во всяком случае, не мы.Попросим, как обычно, помощи из какого-нибудь фонда и на пару с другом распилим
""Газпром" готов бесплатно поставлять газ для монументов "Вечных огней" и предлагает закрепить это в документах государственного регулирования." С какой целью?
а в Мишустине и Компании, по другому - в законах. Если есть что-то, что можно учесть, то это должно быть обложено оброком. Если газпром сам начнет что-то поставлять бесплатно, то придут аудиторы, налоговики, бастрыкины, и начнут спрашивать, куда, почему, сколько, кому выгодно и т.д. А память и благодарность категории нематериальные. Их к протоколу не подошьёшь. Вон, даже елочку спилить у дома ветерана не стесняются, какая тут память. На что Газпрому попенять можно, так только на то, что раньше этого не предложил. А вот с народных избранников нужно спросить! Почему новые штрафы они каждый день придумывают, а отменить плату за газ для Вечного огня никто из них не предложил?