«Газпром» предложил бесплатно поставлять газ для Вечных огней

Вечный огонь

"Газпром" готов бесплатно поставлять газ для монументов "Вечных огней" и предлагает закрепить это в документах государственного регулирования. Об этом заявил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

По инициативе председателя правления компании Алексея Миллера "Газпром" решил обратиться к правительству РФ с предложением утвердить "Перечень Вечных огней и Огней памяти" в регионах работы корпорации, а стоимость природного газа для них установить равной 0 руб.

"Уверен, в этой инициативе нас поддержит не только правительство, но и поставщики природного газа в других регионах страны", - цитирует Густова "Интерфакс".

"Газпром" поставляет газ для Вечных огней на 1238 мемориальных комплексах и обелисках в 63 регионах России. 769 Вечных огней - с режимом постоянного горения.

При этом следует напомнить, что "Газпром" в 2020 году выставил счет городу Рыбинску в 140 тысяч рублей за Вечный огонь, который установлен на местном Мемориале павших за свободу и независимость нашей Родины.  "Газпром" был готов урегулировать возникший скандальный конфликт. Представители компании заявили, что они инициировали встречу с руководством Рыбинска, чтобы обсудить вопросы, связанные с заключением договора о поставке газа для мемориала "Вечный огонь". Таким образом, в "Газпроме" заявляли, что проблема не в оплате, а в отсутствии договора.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.05.2021, 09:17
    Гость: #аналаговнет!

    Бесплатного не бывает!!! Бывает только за чей-то счёт!
    Очевидно стоимость этого бесплатного газа раскидают по платежам рядовых граждан, но никак не залезут в карман к Миллеру или к западным акционерам...

  2. 09.05.2021, 08:28
    Гость: Стать "щедрым" вздумалось хозяину Газпрома:

    Негоже, он решил, таким быть экономом,
    Чтоб, шесть 'лимонов' в день транжиря на себя,
    Не наскрести один для Вечного огня...

  3. 09.05.2021, 08:11
    Гость: Миллер

    Во всяком случае, не мы.Попросим, как обычно, помощи из какого-нибудь фонда и на пару с другом распилим

  4. 09.05.2021, 07:42
    Гость: РФ

    ""Газпром" готов бесплатно поставлять газ для монументов "Вечных огней" и предлагает закрепить это в документах государственного регулирования." С какой целью?

  5. 09.05.2021, 07:35
    Гость: Дело не в Газпроме,

    а в Мишустине и Компании, по другому - в законах. Если есть что-то, что можно учесть, то это должно быть обложено оброком. Если газпром сам начнет что-то поставлять бесплатно, то придут аудиторы, налоговики, бастрыкины, и начнут спрашивать, куда, почему, сколько, кому выгодно и т.д. А память и благодарность категории нематериальные. Их к протоколу не подошьёшь. Вон, даже елочку спилить у дома ветерана не стесняются, какая тут память. На что Газпрому попенять можно, так только на то, что раньше этого не предложил. А вот с народных избранников нужно спросить! Почему новые штрафы они каждый день придумывают, а отменить плату за газ для Вечного огня никто из них не предложил?

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