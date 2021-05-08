«Газпром» предложил бесплатно поставлять газ для Вечных огней

20:54 8.05.2021

"Газпром" готов бесплатно поставлять газ для монументов "Вечных огней" и предлагает закрепить это в документах государственного регулирования. Об этом заявил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

По инициативе председателя правления компании Алексея Миллера "Газпром" решил обратиться к правительству РФ с предложением утвердить "Перечень Вечных огней и Огней памяти" в регионах работы корпорации, а стоимость природного газа для них установить равной 0 руб.

"Уверен, в этой инициативе нас поддержит не только правительство, но и поставщики природного газа в других регионах страны", - цитирует Густова "Интерфакс".

"Газпром" поставляет газ для Вечных огней на 1238 мемориальных комплексах и обелисках в 63 регионах России. 769 Вечных огней - с режимом постоянного горения.

При этом следует напомнить, что "Газпром" в 2020 году выставил счет городу Рыбинску в 140 тысяч рублей за Вечный огонь, который установлен на местном Мемориале павших за свободу и независимость нашей Родины. "Газпром" был готов урегулировать возникший скандальный конфликт. Представители компании заявили, что они инициировали встречу с руководством Рыбинска, чтобы обсудить вопросы, связанные с заключением договора о поставке газа для мемориала "Вечный огонь". Таким образом, в "Газпроме" заявляли, что проблема не в оплате, а в отсутствии договора.