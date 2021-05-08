Над Ржевским мемориалом показали световое шоу с дронами ко Дню Победы
Активисты Российского движения школьников (РДШ) подняли в небо у Ржевского мемориала советскому солдату 1000 дронов в ночь с 7 на 8 мая, приурочив шоу к 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу движения.
В процессе светового шоу беспилотники "нарисовали" в воздухе фигуры, посвященные Победе, а также создали в небе копию Ржевского мемориала.
"То, что увидели зрители – это подъем в небо одной тысячи дронов. Но это не просто высокотехнологичное шоу, активисты РДШ, которые помогали, вложили частичку своей души. Через современные технологии, ребята проникают в значимую часть историю нашей страны", – рассказал заместитель генерального директора ГК "Геоскан", помогавшей школьникам с запуском, Павел Степанов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Жилищный фонд России является достаточно «возрастным»: около 50% находящегося в эксплуатации жилья построено до 1970г."
До 1970! Т.е. за пять лет до того, как Рязанов начал снимать Иронию судьбы, где высмеивалась массовая безликая застройка панельными многоэтажками.
"Для того чтобы догнать Европу по уровню обеспеченности населения жильем, России потребуется 15 лет при текущих темпах строительства. Такой вывод содержится в исследовании компании «Талан» (есть в распоряжении редакции), аналитики которой сравнили существующий жилой фонд в 172 российских городах с населением свыше 100 тыс. человек.
Сегодня средний уровень обеспеченности жильем в городах исследования составляет 23,7 кв. м на душу населения, тогда как комфортным считается показатель 30 кв. м, уточняют эксперты. Для сравнения: в Европе на человека приходится в среднем 30–40 кв. м.
Чтобы приблизиться к этому значению, российским городам с численностью свыше 100 тыс. человек необходимо построить еще 663 млн кв. м жилья (без учета выбытия ветхих и аварийных домов)."
А кому это ты?
взялись говорить за дедов, что бы они сказали побывав в Германии, н.п. в том же побежденном Берлине, узнав как там люди живут?
- это состояние души, это не лечится.