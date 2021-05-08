Над Ржевским мемориалом показали световое шоу с дронами ко Дню Победы

12:02 8.05.2021

Активисты Российского движения школьников (РДШ) подняли в небо у Ржевского мемориала советскому солдату 1000 дронов в ночь с 7 на 8 мая, приурочив шоу к 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу движения.

В процессе светового шоу беспилотники "нарисовали" в воздухе фигуры, посвященные Победе, а также создали в небе копию Ржевского мемориала.

"То, что увидели зрители – это подъем в небо одной тысячи дронов. Но это не просто высокотехнологичное шоу, активисты РДШ, которые помогали, вложили частичку своей души. Через современные технологии, ребята проникают в значимую часть историю нашей страны", – рассказал заместитель генерального директора ГК "Геоскан", помогавшей школьникам с запуском, Павел Степанов.