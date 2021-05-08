Над Ржевским мемориалом показали световое шоу с дронами ко Дню Победы

© KM.RU, Стоп-кадры из видеотрансляции

Активисты Российского движения школьников (РДШ) подняли в небо у Ржевского мемориала советскому солдату 1000 дронов в ночь с 7 на 8 мая, приурочив шоу к 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу движения.

В процессе светового шоу беспилотники "нарисовали" в воздухе фигуры, посвященные Победе, а также создали в небе копию Ржевского мемориала.

"То, что увидели зрители – это подъем в небо одной тысячи дронов. Но это не просто высокотехнологичное шоу, активисты РДШ, которые помогали, вложили частичку своей души. Через современные технологии, ребята проникают в значимую часть историю нашей страны", – рассказал  заместитель генерального директора ГК "Геоскан", помогавшей школьникам с запуском, Павел Степанов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.05.2021, 20:24
    Гость: это лахтинский тролль Росстату, витимо.

    "Жилищный фонд России является достаточно «возрастным»: около 50% находящегося в эксплуатации жилья построено до 1970г."
    До 1970! Т.е. за пять лет до того, как Рязанов начал снимать Иронию судьбы, где высмеивалась массовая безликая застройка панельными многоэтажками.

  2. 08.05.2021, 20:12
    Гость: опять пригожинский враль со своими тухлыми методичками...

    "Для того чтобы догнать Европу по уровню обеспеченности населения жильем, России потребуется 15 лет при текущих темпах строительства. Такой вывод содержится в исследовании компании «Талан» (есть в распоряжении редакции), аналитики которой сравнили существующий жилой фонд в 172 российских городах с населением свыше 100 тыс. человек.

    Сегодня средний уровень обеспеченности жильем в городах исследования составляет 23,7 кв. м на душу населения, тогда как комфортным считается показатель 30 кв. м, уточняют эксперты. Для сравнения: в Европе на человека приходится в среднем 30–40 кв. м.

    Чтобы приблизиться к этому значению, российским городам с численностью свыше 100 тыс. человек необходимо построить еще 663 млн кв. м жилья (без учета выбытия ветхих и аварийных домов)."

  4. 08.05.2021, 15:54
    Гость: Раз уж вы

    взялись говорить за дедов, что бы они сказали побывав в Германии, н.п. в том же побежденном Берлине, узнав как там люди живут?

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