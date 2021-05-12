И «постковидный прорыв» впереди…

Из отчета Мишустина в Государственной Думе понятно, что если даже трудности преодолеть не получится — то есть выйти на доковидные нулевые темпы роста, мы знаем, кого винить: другие государства, которые разрушили макроэкономическую стабильность

Премьер Михаил Мишустин выступил в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. Доклад пестрил перечислением достижений и успехов. Однако насколько оптимистичные тезисы соответствуют действительности?

В своей речи премьер коснулся практически всех сторон экономического обеспечения общественной жизни. Было ощущение, что разлетающиеся с трибуны парламента слова буквально превращают старые вставшие проржавевшие механизмы в новые и рабочие, заброшенные пустыри в цветущие сады, единственно что не воскрешают мертвых.

Государство оказало помощь сельскому хозяйству, хорошие результаты показывает отечественная промышленность, правительство запустило целый ряд программ по развитию регионов, сотни тысяч россиян улучшили жилищные условия благодаря льготной ипотеке, а семьи с детьми теперь могут с уверенностью смотреть в завтрашний день. При этом удалось «создать базу для постковидного прорыва», наладить связь между властью и гражданами, что позволяет спланировать хорошие параметры бюджета на следующий год и «ставить амбициозные цели». Естественно, все это происходит во исполнение воли президента, обозначенной им в послании Федеральному Собранию.

Конечно, есть у окружающей реальности и недостатки. К примеру, рост цен на продукты (по некоторым позициям на 60% за год) вызваны ничем иным, как «жадностью отдельных производителей и торговых сетей». Однако, «у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах». Правда, премьер не уточнил: откуда возьмется повышенный спрос на все виды товаров, если реальные доходы граждан не растут?

Что касается экономики в целом, за прошлый пандемийный год ВВП снизился на 3%. Но и это, оказывается, неплохой показатель. «Все наши шаги по защите экономики позволили сгладить влияние коронавируса. Конечно, в таких условиях некоторое замедление темпов было неизбежно. Однако, учитывая новые обстоятельства и сохраняющийся негативный внешний фон, оно было вполне умеренным — падение ВВП составило всего 3%. В марте этого года, по данным Минэкономразвития, ВВП впервые превысил доковидный уровень, и в целом экономика восстанавливается», — отметил премьер.

Если даже трудности преодолеть не получится — то есть, выйти на доковидные нулевые темпы роста, — мы знаем, кого винить: другие государства, которые разрушили макроэкономическую стабильность. «Накопление долга происходило как в государственном, так и в частном секторах. Во многом это произошло из-за сохранения в течение длительного времени мягкой монетарной политики в крупнейших развитых странах», — заметил глава правительства.

Независимый экономист Андрей Еремеев считает, что отчет Мишустина вызывает вопросы:

— На нынешний момент российскую экономику характеризует ряд важных моментов. Так, мы временно ввели более жесткие квоты на экспорт пшеницы, а это значит, что потребности экспорта снизились, а внутреннее потребление выросло. Второй момент — цены на продукты питания действительно существенно выросли. И это ослабило курс рубля, причем не столько по отношению к другим валютам, сколько по покупательной способности.

Сейчас, на мой взгляд, нельзя утверждать, что экономика начала восстанавливаться. Просто потому, что за период пандемии много предприятий малого и среднего бизнеса было закрыто. Причина — отсутствие дотаций со стороны государства для поддержания бизнеса. Правительство официально не вводило режима чрезвычайной ситуации, соответственно, никаких компенсаций не было, как это сделали в странах Европы и в США. Вследствие этого был остановлен бизнес, накоплены долги.

— Но действовали программы по поддержке граждан. Например, льготная ипотека…

— Ипотека превратилась в пузырь. Есть данные, что многие граждане стали отказываться от ипотеки. К низким процентам прибавились риски потери работы и невозможностью обслуживать кредит. В целом, велика вероятность массового отказа от ипотеки.

К тому же недавно Конституционный суд признал, что единственное жилье можно отобрать. Ранее банкротам оставалось единственное жилье, сейчас норму отменили.

— По словам премьера, неплохо себя чувствует российская промышленность.

— На нашу промышленность оказывают влияние две фактора. Первый — потребитель себя начал урезать. Второй — повышение конкурентоспособности российской продукции на внешних рынках из-за падения курса рубля к доллару. Низкая стоимость труда, высокая безработица, низкий курс рубля повышает спрос на российские товары за рубежом. Только стоит ли этому радоваться?

— Есть ли основания надеяться на улучшения в экономике в ближайшем будущем?

— Мы постоянно слышим, что надо потерпеть и скоро будет прорыв. Но за счет чего прорыв? В Россию не приходят новые компании, не открываются новые рынки. Капитал как уходил из страны, так и продолжает уходить — сдерживать этот процесс не очень получается.

Какие крупные компании и крупные производства были открыты? Сколько и в каких регионах было открыто новых рабочих мест? Какие регионы получили максимальную доходность? Об этом в Госдуме ничего не было сказано.

Политолог Анатолий Баранов полагает, что оптимистический настрой может дорого обойтись:

— Во-первых, у меня большие сомнения, что падение ВВП в 2020-м составило всего 3%. Как это падение считали? Если в рублях — начав считать в начале года по одному курсу, а закончив по другому, — то можно получить и положительные цифры.

В реальности, мы видим падение доходов граждан, рост безработицы, крах практически всего малого бизнеса, рост разных фискальных поборов с граждан. Так что я оптимизму не верю.

Мы же видим прекрасно, что россияне нищают. Люди хватаются за любую работу, на которую ни за что бы не посмотрели год-два назад.

Нет нормальных данных по уровню производства. Сейчас весь бюджет фактически считается по нефтяной и газовой бирже. Если начать публиковать отчеты о производстве в штуках, а не рублях, то картина получится, скорее всего, неприглядная.

— Люди видят реальную жизнь, а им предлагают радужные отчеты. Почему?

— Депутаты перед согражданами фактически не отчитываются, не несут ответственности за исполнение предвыборных обещаний. Зато зависимость законодательной власти от исполнительной довольно высока.

Не перед гражданами отчитывается премьер, так что их мнение мало кого волнует. По большому счету, у нас появилась отдельная социальная группа «власть». И это социальная группа живет отдельно от народа.