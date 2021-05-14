Под Новосибирском прошел чемпионат по копке могил на скорость

16:43 14.05.2021

14 мая под Новосибирском прошли соревнования по копке могил. Главным критерием для победы была скорость. Но учитывалась также и аккуратность выполненной работы и соответствие заявленным стандартам - размер могилы должен быть 200х80х60 см. В качестве измерительного прибора использовался гроб, сообщает издание "Новосибирск онлайн".

Мероприятие проходило в парке «Каменка» в рамках региональной выставки «Некрополь-Сибирь 2021». Суть турнира — как можно быстрее выкопать могилу аккуратно и по заданным параметрам.

В чемпионате приняли участие восемь команд по четыре человека из разных городов Сибири. Победу одержала команда из Омска — они выкопали яму в соответствии с заявленным требованием за 38 минут.

По словам организаторов конкурса, он проводится для того, чтобы повысить уровень исполнения работ, поднять престиж профессии работника ритуальных услуг и привлечь к ней внимание молодого поколения.

Конкурс по копке могил имеет статус международного. В России он прошел в этом году впервые.