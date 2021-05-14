Под Новосибирском прошел чемпионат по копке могил на скорость

14 мая под Новосибирском прошли соревнования по копке могил. Главным критерием для победы была скорость. Но учитывалась также и аккуратность выполненной работы и соответствие заявленным стандартам - размер могилы должен быть 200х80х60 см. В качестве измерительного прибора использовался гроб, сообщает издание "Новосибирск онлайн".

Мероприятие проходило в парке «Каменка» в рамках региональной выставки «Некрополь-Сибирь 2021». Суть турнира — как можно быстрее выкопать могилу аккуратно и по заданным параметрам.

В чемпионате приняли участие восемь команд по четыре человека из разных городов Сибири. Победу одержала команда из Омска — они выкопали яму в соответствии с заявленным требованием за 38 минут.

По словам организаторов конкурса, он проводится для того, чтобы повысить уровень исполнения работ, поднять престиж профессии работника ритуальных услуг и привлечь к ней внимание молодого поколения.

Конкурс по копке могил имеет статус международного. В России он прошел в этом году впервые.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 15.05.2021, 02:39
    Гость: наблюдатель

    В ответ на Божественную любовь мы призваны являть "любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры" (1 Тим. 1:5). ...Будем вместе с теми, кто нуждается в человеческом участии, внимании и заботе.

  3. 15.05.2021, 01:50
    Гость: Тренер

    Спонсором соревнования выступило бюро ритуальных услуг и морг. А ВАДА была в известность поставлена если это международные соревнования? Ждем чемпионата мира, наши должны занять весь пьедестал, стыдно в самом популярном с 90х в РФ виде проигрывать.

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