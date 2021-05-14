Под Новосибирском прошел чемпионат по копке могил на скорость
14 мая под Новосибирском прошли соревнования по копке могил. Главным критерием для победы была скорость. Но учитывалась также и аккуратность выполненной работы и соответствие заявленным стандартам - размер могилы должен быть 200х80х60 см. В качестве измерительного прибора использовался гроб, сообщает издание "Новосибирск онлайн".
Мероприятие проходило в парке «Каменка» в рамках региональной выставки «Некрополь-Сибирь 2021». Суть турнира — как можно быстрее выкопать могилу аккуратно и по заданным параметрам.
В чемпионате приняли участие восемь команд по четыре человека из разных городов Сибири. Победу одержала команда из Омска — они выкопали яму в соответствии с заявленным требованием за 38 минут.
По словам организаторов конкурса, он проводится для того, чтобы повысить уровень исполнения работ, поднять престиж профессии работника ритуальных услуг и привлечь к ней внимание молодого поколения.
Конкурс по копке могил имеет статус международного. В России он прошел в этом году впервые.
Комментарии читателей Оставить комментарий
И если поживём...
В ответ на Божественную любовь мы призваны являть "любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры" (1 Тим. 1:5). ...Будем вместе с теми, кто нуждается в человеческом участии, внимании и заботе.
Спонсором соревнования выступило бюро ритуальных услуг и морг. А ВАДА была в известность поставлена если это международные соревнования? Ждем чемпионата мира, наши должны занять весь пьедестал, стыдно в самом популярном с 90х в РФ виде проигрывать.
актуально
ждем чемпионат палачей.