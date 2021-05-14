Мишустин призвал ООН противостоять односторонним санкциям

Фото с сайта government.ru

Глава правительства Михаил Мишустин в ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем призвал организацию предпринять конкретные меры по отказу от односторонних экономических санкций в мире. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

«Считаем необходимым обеспечить эффективное сотрудничество многосторонней торговой системы, предпринять конкретные меры по сдерживанию протекционизма, отказу от односторонних экономических санкций», – заявил российский премьер-министр, подчеркнув, что это важно и для достижения целей устойчивого развития, которые определила ООН.

Михаил Мишустин подчеркнул, что организация должна объединять усилия международного сообщества в преодолении в том числе экономических последствий пандемии COVID-19. По словам главы правительства, Москва выступает за укрепление лидирующей роли ООН в мировых делах и считает необходимым в полной мере использовать потенциал и возможности организации для коллективного реагирования на глобальные вызовы и угрозы.

Напомним, Антониу Гутерреш прибыл с визитом в российскую столицу 12 мая. В тот же день генсек ООН встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, а 13 мая – с президентом РФ Владимиром Путиным. В разговоре с Гутеррешем российский лидер отметил уникальный характер организации и выступил за повышение ее роли в международных делах.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 14.05.2021, 15:23
    Гость: www

    Подозрение, что для него протекцианизм и санкции, одно и то же. Удивительно, что валюнтаризм не вспомнил. Конечно призовешь бороться с односторонний санкциями, когда двухсторонними, их хоть тресни не сделаешь.

  4. 14.05.2021, 15:03
    Гость: профессор Преображенский

    Глава правительства Михаил Мишустин в ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем призвал организацию предпринять конкретные меры по отказу от односторонней пользы от экономических санкций для агрессоров.

  5. 14.05.2021, 14:22
    Гость: Абзалов

    " Вся Проблема состоит в том ...",что Мишустин не осознаёт всей той проблемы,с которой столкнётся Россия,призывая ООН противостоять односторонним санкциям!
    Проблема состоит в том,что Польза исчезнет и её исчезновение станет проблемой из проблем всей России.А вместо Пользы придут солдаты НАТО.
    Россияне!Соотечественники! Вы реально хотите Проблему?

Все комментарии (9)
Выбор читателей
«Казанский стрелок» считал себя богом и озвучивал планы «убивать биомусор»
© KM.RU, Алексей Белкин
Зачем посольство США призвало своих граждан срочно покинуть Россию?
К атаке на Израиль привели арабские хитрости
Избранное
«Уже 12 лет вся система находится не просто в системном кризисе, она находится на пороге разрушения!»
«Без восстановления справедливости в распределении национального богатства Россию ждет деморализация и деградация»
«Смятение и раздор в верхах, усиление внутриэлитной вражды – вот чего жаждет Запад, командируя Навального в нашу страну»
«Услуги пьяному господину»: за чей счет возродят вытрезвители
Сектор Газовой Атаки «В стране дураков»
«Это хороший урок всем, кто на постсоветском пространстве обдумывает планы и возможности предательства нашей великой евразийской родины в пользу внешних геополитических игроков»
«Спасение Америки с точки зрения самих американцев»
DeadRising «DeadRising»
«Пусть в Бурятии будет полный беспредел»: егерю грозит реальный срок за задержание браконьеров
Tattooin «Татуин 21»
«Газпром» выставил счёт за Вечный огонь. Цена вопроса – часовая зарплата топ-менеджера