Мишустин призвал ООН противостоять односторонним санкциям

13:32 14.05.2021

Глава правительства Михаил Мишустин в ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем призвал организацию предпринять конкретные меры по отказу от односторонних экономических санкций в мире. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

«Считаем необходимым обеспечить эффективное сотрудничество многосторонней торговой системы, предпринять конкретные меры по сдерживанию протекционизма, отказу от односторонних экономических санкций», – заявил российский премьер-министр, подчеркнув, что это важно и для достижения целей устойчивого развития, которые определила ООН.

Михаил Мишустин подчеркнул, что организация должна объединять усилия международного сообщества в преодолении в том числе экономических последствий пандемии COVID-19. По словам главы правительства, Москва выступает за укрепление лидирующей роли ООН в мировых делах и считает необходимым в полной мере использовать потенциал и возможности организации для коллективного реагирования на глобальные вызовы и угрозы.

Напомним, Антониу Гутерреш прибыл с визитом в российскую столицу 12 мая. В тот же день генсек ООН встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, а 13 мая – с президентом РФ Владимиром Путиным. В разговоре с Гутеррешем российский лидер отметил уникальный характер организации и выступил за повышение ее роли в международных делах.