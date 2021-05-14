Мишустин призвал ООН противостоять односторонним санкциям
Глава правительства Михаил Мишустин в ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем призвал организацию предпринять конкретные меры по отказу от односторонних экономических санкций в мире. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».
«Считаем необходимым обеспечить эффективное сотрудничество многосторонней торговой системы, предпринять конкретные меры по сдерживанию протекционизма, отказу от односторонних экономических санкций», – заявил российский премьер-министр, подчеркнув, что это важно и для достижения целей устойчивого развития, которые определила ООН.
Михаил Мишустин подчеркнул, что организация должна объединять усилия международного сообщества в преодолении в том числе экономических последствий пандемии COVID-19. По словам главы правительства, Москва выступает за укрепление лидирующей роли ООН в мировых делах и считает необходимым в полной мере использовать потенциал и возможности организации для коллективного реагирования на глобальные вызовы и угрозы.
Напомним, Антониу Гутерреш прибыл с визитом в российскую столицу 12 мая. В тот же день генсек ООН встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, а 13 мая – с президентом РФ Владимиром Путиным. В разговоре с Гутеррешем российский лидер отметил уникальный характер организации и выступил за повышение ее роли в международных делах.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Честно говоря удивлен первым Вашим толковым комментарием.
Подозрение, что для него протекцианизм и санкции, одно и то же. Удивительно, что валюнтаризм не вспомнил. Конечно призовешь бороться с односторонний санкциями, когда двухсторонними, их хоть тресни не сделаешь.
Такие речи ласкают слух, подтверждая правильное направление команды.
Глава правительства Михаил Мишустин в ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем призвал организацию предпринять конкретные меры по отказу от односторонней пользы от экономических санкций для агрессоров.
" Вся Проблема состоит в том ...",что Мишустин не осознаёт всей той проблемы,с которой столкнётся Россия,призывая ООН противостоять односторонним санкциям!
Проблема состоит в том,что Польза исчезнет и её исчезновение станет проблемой из проблем всей России.А вместо Пользы придут солдаты НАТО.
Россияне!Соотечественники! Вы реально хотите Проблему?