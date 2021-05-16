Как после дождя: озон на страже здоровья, красоты и молодости

21:29 16.05.2021

Слово «ozon» переводится как «пахнущий» – тот самый запах после грозы ни с чем не перепутаешь. Три века назад люди научились получать озон с помощью «бури в стакане» и использовать его для обеззараживания. Относительно недавно озонирование воды и воздуха стало доступно всем, даже дома.



Слово «ozon» переводится как «пахнущий» – тот самый запах после грозы ни с чем не перепутаешь. Три века назад люди научились получать озон с помощью «бури в стакане» и использовать его для обеззараживания. Относительно недавно озонирование воды и воздуха стало доступно всем, даже дома.

Что нужно знать о работе озонатора

Озон – это «суперкислород», буквально молекула кислорода с еще одним «прилипшим» атомом (О2 – О3). Во время грозы некоторые молекулы кислорода О2 распадаются на два атома О-О, которые «прилипают» к другим молекулам кислорода О2 + О = О3. Элементарно – остается только сымитировать грозу в замкнутой среде.

Бытовой озонатор и есть такая «буря в стакане» – воздух или вода, в которых полно кислорода, проходят через электроды. Небольшая часть кислорода преобразуется в озон. А много и не надо – этот газ в 5 раз эффективнее ультрафиолета и в сотни раз превышает способность хлора к обеззараживанию.

Яд или лекарство

Многие слышали, что озон ядовит, и это правда. Но буквально все лекарства – яд, дело в дозировке. В окислении участвует только «лишний» атом кислорода с выделением обычного... кислорода. Это бесценное свойство – при озонировании не образуется вредных побочных веществ.

Озон почти мгновенно убивает или инактивирует взвешенные в воде и воздухе частицы органики, бактерии, вирусы, грибки и микроорганизмы. Так же действует кислород, просто озон быстрее и эффективнее даже в низких концентрациях.

О3 используют для стерилизации медицинских инструментов и различных сред, дезинфекции помещений, одежды, воды, воздуха. Что до ядовитости озона, речь только о промышленных установках. Бытовые приборы просто не способны создать в воздухе или воде опасную концентрацию газа – мощности не хватит. Кроме того, в быту озон неизбежно распадается до кислорода через несколько минут.

Есть ли польза у бытового озонирования

Зачастую озонатор воздуха представляют как некий волшебный прибор, излечивающий от всех болезней. Конечно, это рекламный ход. Озонирование – не панацея, а способ сделать среду вокруг менее опасной, такой же как регулярное проветривание, влажная уборка и т. д. Примеры использования:

Озонирование воздуха в помещении, где живет аллергик, помогает снизить симптомы (не лечит!) во время обострений. Озон быстро уничтожает аллергены и осаждает их, концентрация вредных веществ падает – дышать буквально легче.

Также озонирование помогает снизить частоту и тяжесть простудных заболеваний, ведь озон убивает вирусы и бактерии.

Улучшение качества воздуха происходит за счет его очищения от любой органической взвеси.

Озонированная вода эффективна в борьбе с кожными болезнями, акне, воспалениями, раздражениями – она мягко дезинфицирует кожу, ускоряя регенерацию.

При чистке зубов О3 снимает воспаление, снижает численность бактерий в ротовой полости и помогает бороться с неприятным запахом.

В озонированной воде вымачивают овощи, фрукты, мясо и рыбу для обеззараживания продуктов перед приготовлением и длительным хранением.

У озонирования бесконечный потенциал. Например, озонаторы воздуха помогают бороться с неприятными запахами в прокуренных помещениях. Озонированную воду используют для мытья полов, чистки мебели, лежанок домашних животных. Главное, чтобы прибор был сертифицирован. Бытовые и промышленные озонаторы на hello-24.ru прошли все необходимые проверки качества и безопасности. В описании каждого прибора указана производительность и площадь воздействия – это главные критерии выбора подходящего именно вам озонатора.