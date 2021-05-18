Новый российский авианосец обойдется в полтриллиона рублей

Владимир Поспелов, член коллегии Военно-промышленной комиссии и Морской коллегии при правительстве, сообщил, что строительство нового авианосца может обойтись России в полтриллиона рублей.

При этом он отметил, что данная сумма не окончательная, так как при создании подобных объектов всегда есть риск получить удорожание по мере строительства.

«По идее, для ВМФ нужно три таких корабля - головной и два серийных. Аванпроект авианосца есть», - цитирует слова Поспелова РИА Новости.

По словам Поспелова, Военно-промышленная комиссия России в рамках подготовки новой государственной программы вооружения на период с 2024 по 2033 год рассмотрит целесообразность включения планов по строительству нового авианосца в соответствующую программу.

В настоящее время в составе ВМФ РФ только один авианесущий крейсер («Адмирал Кузнецов»), который сейчас находится на ремонте.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.05.2021, 16:24
    Гость: Петр

    За прожекты по постройке авианосцев надо расстреливать. Надводный флот России - на грани исчезновения. В случае войны он может только немножко повоевать. Ему срочно нужны основные боевые лошадки- малые противолодочные корабли, корветы, фрегаты и эсминцы. Причем хотя бы десяток корветов и фрегатов нужно построить как можно быстрее, в течение ближайших 2 лет- очень уж сильно войной пахнет. А авианосцы Россия возьмется строить- про флот можно будет вообще забыть. Строить их будут лет 20, так что к моменту сдачи их в строй они уже безнадежно устареют. И стоить будут раз в 10 дороже, чем планируется- из-за воровства. Так что на остальные корабли денег уже точно не хватит. Россию можно будет брать голыми руками.

  3. 18.05.2021, 15:48
    Гость: тд

    Оттож..на поле рыночных чудес инвесторам -буратинам..бог подаст,если захочет конечно.

  4. 18.05.2021, 15:40
    Гость: тд

    Пока весь мир отдает за эти бумажки(цифирьки в носителях учёта) реальные ценности ,гипер инфляция грозит этому миру а,не тем кто получает из него все что ему надо.Хотя если посмотреть с другой стороны,то взрывное биржевое удорожание активов в США и есть в основном инфляция .

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© KM.RU, Алексей Белкин
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