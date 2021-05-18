Новый российский авианосец обойдется в полтриллиона рублей

09:40 18.05.2021

Владимир Поспелов, член коллегии Военно-промышленной комиссии и Морской коллегии при правительстве, сообщил, что строительство нового авианосца может обойтись России в полтриллиона рублей.

При этом он отметил, что данная сумма не окончательная, так как при создании подобных объектов всегда есть риск получить удорожание по мере строительства.

«По идее, для ВМФ нужно три таких корабля - головной и два серийных. Аванпроект авианосца есть», - цитирует слова Поспелова РИА Новости.

По словам Поспелова, Военно-промышленная комиссия России в рамках подготовки новой государственной программы вооружения на период с 2024 по 2033 год рассмотрит целесообразность включения планов по строительству нового авианосца в соответствующую программу.

В настоящее время в составе ВМФ РФ только один авианесущий крейсер («Адмирал Кузнецов»), который сейчас находится на ремонте.