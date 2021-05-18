Мэру Владивостока посоветовали досрочно покинуть пост

Качественных изменений в облике города не произошло, хотя на Владивосток выделяются значительные средства

Действующий мэр Владивостока Олег Гуменюк должен досрочно покинуть свой пост. Такое мнение высказал вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Как пишет РИА Новости, Трутнев во вторник, 18 мая, осматривает объекты городской инфраструктуры, в том числе фасады зданий по маршруту движения гостей и участников ВЭФ 2021, посетил детский технопарк "Кванториум", осмотрел ряд зданий в центре города.

По итогам осмотра в ходе беседы с губернатором Приморья Олегом Кожемяко, Трутнев согласился, что Гуменюку лучше покинуть пост досрочно. 

"Работа мэра на сегодня не удовлетворяет ни жителей, ни нас как краевую власть. По тем субсидиям, которые получаем от вас, федерального центра, мы даем значительные денежные средства на развитие города, но качественных изменений не происходит", - в свою очередь заявил Кожемяко. 

По словам Трутнева, мэру надо написать заявление об уходе с поста и искать нового человека на это место, "человека, который своей энергией, опытом, эффектностью управления сможет изменить Владивосток к лучшему".

Трутнев напомнил, что указом президента Владивосток стал столицей ДФО, а поэтому надо, чтобы город стал столицей не только для всех живущих на Дальнем Востоке, но и для тех, кто во Владивосток приезжает.

Олег Гуменюк, в свою очередь, заявил, что в связи с данными обстоятельствами, он принял решение подать в отставку. Гуменюк вступил в должность мэра 5 апреля 2019 года, депутаты гордумы выбрали его на пост главы города большинством голосов. Гуменюк отметил, что за это время его команда многое сделала, особенно в сфере строительства и реконструкции детских садов, школ и других социальных учреждений, а также благоустройства.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.05.2021, 12:14
    Гость: Одного

    Одного вора заменят другим. Воровская власть в принципе не способна к созиданию. Они мастера распилить, вывести, освоить ...

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