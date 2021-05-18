Российские школьники назвали желаемые сферы работы

10:06 18.05.2021

Каждый пятый российский школьник хотел бы работать в сфере информационных технологий (IT), пишет RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками онлайн-школы Skysmart и кружкового движения Национальной технологической инициативы.

Со сферой IT в общей сложности хотели связать свою трудовую деятельность 21% опрошенных школьников. Еще 13% высказались в пользу работы в сфере культуры и искусства, еще 9% хотели бы работать в области технологии и промышленности, 8% - в науке.

Также перспективными направлениями школьниками назывались образование, медиа и коммуникации, спорт, экономика и туризм.

Среди необходимых для будующей работы навыков, школьники назвали умение работать с людьми, системное мышление и работа в режиме высокой неопределенности с быстрой сменой задач, способность управлять проектами и процессами, критическое мышление, умение работать в команде, клиентоориентированность.