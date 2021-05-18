Российские школьники назвали желаемые сферы работы
Каждый пятый российский школьник хотел бы работать в сфере информационных технологий (IT), пишет RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками онлайн-школы Skysmart и кружкового движения Национальной технологической инициативы.
Со сферой IT в общей сложности хотели связать свою трудовую деятельность 21% опрошенных школьников. Еще 13% высказались в пользу работы в сфере культуры и искусства, еще 9% хотели бы работать в области технологии и промышленности, 8% - в науке.
Также перспективными направлениями школьниками назывались образование, медиа и коммуникации, спорт, экономика и туризм.
Среди необходимых для будующей работы навыков, школьники назвали умение работать с людьми, системное мышление и работа в режиме высокой неопределенности с быстрой сменой задач, способность управлять проектами и процессами, критическое мышление, умение работать в команде, клиентоориентированность.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Знатный ответ !
Дед , что-то ты рассуждаешь по отсталому . Это не мое мнение , а я так понимаю поколения пепси и их в общем-то нельзя винить . Они продукт нынешнего РЕЖИМА .
Забыл , кто-то из поддерживающих нынешний РЕЖИМ глаголил -" Достаточно 3 месяцев и можно научиться и зарабатывать программистом ".
Видишь как оказывается всё просто .
Большое количество желающих стать АйТишниками от незнания предмета.Они думают,что всё будет просто как в компьютерныхх играх.
Главное заблуждение :
Нажми на кнопку-получишь результат
Твоя мечта осуществится.
Только для начала,надо,что бы кто то сделал эту кнопку и все остальные детальки.
Они из воздуха не появятся.
Да и уровень современных АйТишников крайне низок.
Матер программирования напишет программу для любого,даже древнего компьютера.А сейчас комп надо менять каждые 5 лет,а то и чаще.
На старом компе уже не посмотришь видео.Зато реклама прёт!Вот куда вся мощь расходуется!
Опрос показал, аналогов нет.
Стоит произойти катоклизму в мире, который затронет жизнь на Земле, и ни кому ни какие эти технологии будут не нужны, включая все гвардии, полиции, правительства и обнуленных вместе со своими миллиардами. Нужны будут предметы выживаемости для человечества. Россия ни чего полезного для людей не производит и не имеет в собственности ни производств, ни, даже, сетей торговли. Эта никчемушная власть, кроме "бабок" ни о чем понятия не имеет.