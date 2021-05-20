Мэрия Москвы предложила штрафовать граждан, не следящих за здоровьем
В мэрии Москвы считают, что для горожан, не следящих за своим здоровьем, необходимо предусмотреть материальную ответственность. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пишет "Интерфакс".
По ее словам, если гражданин систематически не желает заниматься собственным здоровьем, то тогда "частично, какую-то, в том числе, финансовую ответственность он должен нести".
Ракова отметила, что необходимо работать над тем, чтобы на человека накладывались определенные обязательства, если он не хочет заниматься своим здоровьем. Подобный шаг, считает она, необходим, чтобы "обезопасить" добросовестных граждан.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А не следить за своим здоровьем это как?
Только не жуйте сопли про курение и алкоголь.
Болезни приходят от вредной для здоровья и тяжелой работы. Современные нувориши, не так давно, высказывались за увеличение продолжительности рабочего дня аж до 10-12 часов.
На самом деле у большинства происходит все примерно так - встал в половине шестого, до работы добрался к семи, с работы приперся к восьми вечера усталый и вымотанный вдрызг, пробежка по магазинам купить чего пожрать. И когда же ему НАЧАТь СЛЕДИТЬ ЗА ЗДОРОВЬЕМ, перед ужином или после? В ужин еще и приготовить надо. На сухомятке точно загнешься.
Этож надо такое выдумать? Эта мысль может придти в голову тем, кто на работу приходит к обеду, обычно после посещения плавательного бассейна. Потом у них маникюр, педикюр, перекур, посешение своего рабочего места, поход в театр или спортзал, ужин в ресторане и подготовка к аналогичному завтрашнему дню.
Мдя. Надо не только штрафовать за то что заболел, но и ввести постоянный налог на всех, как бы не следящих за своим здоровьем.
А КАКИЕ КРИТЕРИИ СЛЕЖЕНИЯ ЗА ЗДОРОВЬЕМ У РАБОЧИХ И СЛУЖАЖИХ, ЧТО БЫ НАЧАТЬ ИХ ШТРАФОВАТЬ? КТО ЭТО БУДЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ И КОНТРОЛИРОВАТЬ?
Не пора ли избавлять органы власти от людей подкидывающих аналогичные идейки.
Собянин гораздо круче Цезаря!
Болеет госпожа Р не иначе....
решит проблему
ставишь Холтер (естественно, за свой счет), который передает он-лайн данные в мэрию. А уж там бдительные чиновники (дополнительный штат) решат: следишь за здоровьем или нет