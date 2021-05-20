Мэрия Москвы предложила штрафовать граждан, не следящих за здоровьем

12:11 20.05.2021

В мэрии Москвы считают, что для горожан, не следящих за своим здоровьем, необходимо предусмотреть материальную ответственность. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пишет "Интерфакс".

По ее словам, если гражданин систематически не желает заниматься собственным здоровьем, то тогда "частично, какую-то, в том числе, финансовую ответственность он должен нести".

Ракова отметила, что необходимо работать над тем, чтобы на человека накладывались определенные обязательства, если он не хочет заниматься своим здоровьем. Подобный шаг, считает она, необходим, чтобы "обезопасить" добросовестных граждан.