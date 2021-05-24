Глава Минюста поддержал идею о замещении трудовых мигрантов заключенными
Глава Министерства юстиции РФ Константин Чуйченко поддержал идею главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова о привлечении заключенных к работе вместо трудовых мигрантов. Об этом министр сказал журналистам, пишет «Интерфакс».
«Идея о замещении труда мигрантов, мне кажется, правильная, потому что можно создавать исправительные центры на крупных стройках, на крупных объектах, и лица, которые отбывают наказание, обладают квалификацией, чтобы выполнять эту работу», — заявил Чуйченко.
Глава ведомства отметил, что Минюсту интересны крупные инвестпроекты, где численность лиц, которые отбывают наказание в виде исправительных работ, будет составлять тысячу и более человек. Однако, как добавил Чуйченко, в настоящее время подобных объектов нет, обычно же численность привлеченных к работам заключенных составляет около ста человек.
Глава Минюста подчеркнул, что создание исправительных центров позволит осужденным реализовать право на замену наказания. В данный момент в России около 180 человек, находящихся в местах лишения свободы, имеют право перейти в подобные учреждения, а мест для них не хватает, сказал министр.
Комментарии читателей Оставить комментарий
От сумы и от тюрьмы не зарекайся.
Ты не прав , всё делается конечно не сразу . Я в августе 1991 г. не думал , что СССР развалится и так думали не единицы .
Иисус же сказал: «Отец, прости их, потому что они не ведают, что творят».
В чем лицемерие нынешней власти ? Она, охаивая советское прошлое, использует те же и даже более изощренные методы подавления инакомыслия и решения экономических проблем. Хорошее предложение использовать труд заключенных. Нужна рабоая сила, не проблема ! Наберут на не угодных митингах, отправят в ГУЛАГ по статьям аналогичным 58 и вопрос решен. Нужен запрещенный митинг ? Легко ! Посадить известную личность по сфабрикованному обвинению, принять очередной закон запрещающий, что угодно из повседневной жизни, повысить пенсионный возраст еще на 5 лет и митинг обеспечен. Запретить, поднять Спецполк " Росгвардии", свезти всех в Лужники и вот вам 5-10 тыс. рабочих в ГУЛаг.
Это очень слабая надежда , да и ктоже их туда доставит. Люди безразличны , протесты воспринимают как нечто негативное , мешающее "вставанию с колен".