Глава Минюста поддержал идею о замещении трудовых мигрантов заключенными

09:12 24.05.2021

Глава Министерства юстиции РФ Константин Чуйченко поддержал идею главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова о привлечении заключенных к работе вместо трудовых мигрантов. Об этом министр сказал журналистам, пишет «Интерфакс».

«Идея о замещении труда мигрантов, мне кажется, правильная, потому что можно создавать исправительные центры на крупных стройках, на крупных объектах, и лица, которые отбывают наказание, обладают квалификацией, чтобы выполнять эту работу», — заявил Чуйченко.

Глава ведомства отметил, что Минюсту интересны крупные инвестпроекты, где численность лиц, которые отбывают наказание в виде исправительных работ, будет составлять тысячу и более человек. Однако, как добавил Чуйченко, в настоящее время подобных объектов нет, обычно же численность привлеченных к работам заключенных составляет около ста человек.

Глава Минюста подчеркнул, что создание исправительных центров позволит осужденным реализовать право на замену наказания. В данный момент в России около 180 человек, находящихся в местах лишения свободы, имеют право перейти в подобные учреждения, а мест для них не хватает, сказал министр.