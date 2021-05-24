Глава Минюста поддержал идею о замещении трудовых мигрантов заключенными

© KM.RU, Алексей Белкин

Глава Министерства юстиции РФ Константин Чуйченко поддержал идею главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова о привлечении заключенных к работе вместо трудовых мигрантов. Об этом министр сказал журналистам, пишет «Интерфакс».

«Идея о замещении труда мигрантов, мне кажется, правильная, потому что можно создавать исправительные центры на крупных стройках, на крупных объектах, и лица, которые отбывают наказание, обладают квалификацией, чтобы выполнять эту работу», — заявил Чуйченко.

Глава ведомства отметил, что Минюсту интересны крупные инвестпроекты, где численность лиц, которые отбывают наказание в виде исправительных работ, будет составлять тысячу и более человек. Однако, как добавил Чуйченко, в настоящее время подобных объектов нет, обычно же численность привлеченных к работам заключенных составляет около ста человек.

Глава Минюста подчеркнул, что  создание исправительных центров позволит осужденным реализовать право на замену наказания. В данный момент в России около 180 человек, находящихся в местах лишения свободы, имеют право перейти в подобные учреждения, а мест для них не хватает, сказал министр.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 24.05.2021, 15:25
    Гость: Виктор.Красноярск.

    Ты не прав , всё делается конечно не сразу . Я в августе 1991 г. не думал , что СССР развалится и так думали не единицы .

  4. 24.05.2021, 13:50
    Гость: ГУЛаг.

    В чем лицемерие нынешней власти ? Она, охаивая советское прошлое, использует те же и даже более изощренные методы подавления инакомыслия и решения экономических проблем. Хорошее предложение использовать труд заключенных. Нужна рабоая сила, не проблема ! Наберут на не угодных митингах, отправят в ГУЛАГ по статьям аналогичным 58 и вопрос решен. Нужен запрещенный митинг ? Легко ! Посадить известную личность по сфабрикованному обвинению, принять очередной закон запрещающий, что угодно из повседневной жизни, повысить пенсионный возраст еще на 5 лет и митинг обеспечен. Запретить, поднять Спецполк " Росгвардии", свезти всех в Лужники и вот вам 5-10 тыс. рабочих в ГУЛаг.

  5. 24.05.2021, 12:35
    Гость: Ну

    Это очень слабая надежда , да и ктоже их туда доставит. Люди безразличны , протесты воспринимают как нечто негативное , мешающее "вставанию с колен".

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