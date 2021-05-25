12:20 25.05.2021

В Госдуме предложили создать новую категорию льготников в России, пишет RT со ссылкой на письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Автором инициативы выступил депутат Евгений Федоров. Он предложил ввести льготное начисление земельного налога для семей, усыновивших или взявших под опеку ребенка.

Сейчас льготу при начислении земельного налога имеют ветераны Великой Отечественной войны, Герои СССР и России, инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи. Она заключается в уменьшении налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров.

"В целях стимулирования и поддержки граждан, готовых к усыновлению или уже принявших в семью ребёнка из центра содействия семейному воспитанию, прошу вас оценить целесообразность внесения в данный перечень новой категории льготников, а именно физических лиц, усыновивших либо взявших под опеку ребёнка", - говорится в обращении парламентария.

Льготу предлагается установить до наступления совершеннолетия принятого в семью ребёнка.

По словам Федорова, ежегодно российские семьи усыновляют или берут под опеку тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.