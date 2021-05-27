В ФСИН рассказали о зарплатах заключенных в 220 тыс рублей

07:40 27.05.2021

Заработная плата заключенных может достигать 224 тысяч рублей. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на представителей Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

В ведомстве рассказали, что средняя зарплата осужденных, отбывающих наказание на объектах бизнес-организаций составляет 20-24 тыс рублей в зависимости от региона. В ряде случаев она может превышать среднюю зарплату по региону.

"Так, имеются примеры получения осужденными заработной платы в размере 224 тыс. рублей (Белгородская область), 102 тыс. рублей (Новгородская область), 94 тыс. рублей (Приморский край), 80 тыс. рублей (Волгоградская область)", - пояснили представители ФСИН.

В свою очередь правозащитники и представители бизнес-сообщества назвали такие зарплаты "исключительными случаями".

"Суммы, которые приводит ФСИН, можно назвать фантастическими. Будь это распространенной практикой, люди побежали бы садиться в тюрьму, раз там можно так основательно поправить свое материальное положение. Трехзначные цифры могут быть только в двух случаях: ФСИН считает зарплаты не за месяц, а, например, за год или это единичные эпизоды. Я лично за свою работу ни разу не видел заключенного, который получал бы порядка 200 тыс. рублей. Возможно, такие зарплаты имеет кто-то из "своих"", - пояснил один из экспертов издания.

Сейчас в 11 регионах на объектах организаций создано 715 мест для осужденных к принудительным работам. В исправительных учреждениях содержится около 180 тысяч человек, которые могут быть освобождены в связи с заменой наказания в виде лишения свободы на принудительные работы.