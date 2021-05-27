В ФСИН рассказали о зарплатах заключенных в 220 тыс рублей
Заработная плата заключенных может достигать 224 тысяч рублей. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на представителей Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
В ведомстве рассказали, что средняя зарплата осужденных, отбывающих наказание на объектах бизнес-организаций составляет 20-24 тыс рублей в зависимости от региона. В ряде случаев она может превышать среднюю зарплату по региону.
"Так, имеются примеры получения осужденными заработной платы в размере 224 тыс. рублей (Белгородская область), 102 тыс. рублей (Новгородская область), 94 тыс. рублей (Приморский край), 80 тыс. рублей (Волгоградская область)", - пояснили представители ФСИН.
В свою очередь правозащитники и представители бизнес-сообщества назвали такие зарплаты "исключительными случаями".
"Суммы, которые приводит ФСИН, можно назвать фантастическими. Будь это распространенной практикой, люди побежали бы садиться в тюрьму, раз там можно так основательно поправить свое материальное положение. Трехзначные цифры могут быть только в двух случаях: ФСИН считает зарплаты не за месяц, а, например, за год или это единичные эпизоды. Я лично за свою работу ни разу не видел заключенного, который получал бы порядка 200 тыс. рублей. Возможно, такие зарплаты имеет кто-то из "своих"", - пояснил один из экспертов издания.
Сейчас в 11 регионах на объектах организаций создано 715 мест для осужденных к принудительным работам. В исправительных учреждениях содержится около 180 тысяч человек, которые могут быть освобождены в связи с заменой наказания в виде лишения свободы на принудительные работы.
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А чего удивляться? Вполне возможная практика. Всё сделанной бригадой выписывается на одного человека и он потом "отдаёт" эту сумму начальству. При проверке не подкопаешься. Одного же легче принудить отдать деньги, чем многих.
крышу снесло напрочь.
«Я ошалел от увиденного достатка ударников-каналстроевцев. На больших блюдах под прозрачной толщиной заливного лежали осетровые рыбины. На узких тарелках купались в жире кусочки теши, семги, балыка. Большое количество тарелок были завалены кольцами колбасы, ветчины, сыра. Пламенела свежая редиска...» (На самом деле, паек рабочего-ударника составлял 500 граммов хлеба в день и миска баланды из морских водорослей).
ХА - ХА- ХА ... Какая чушь ... уже до маразма дошли , люди на вольных хлебах столько не имеют ....
«Труд делает свободным».