Бастрыкин заявил об отказе родителей платить за охрану школы в Казани

Служебные авто СК РФ

Глава СК РФ Александр Бастрыкин озвучил причину, по которой стала возможна трагедия, произошедшая в Казани 11 мая.

По его словам, все дело было в том, что школа не охранялась, хотя был заключен договор об охране, так как родители были против, пишет РИА Новости

"Я спрашиваю: "Почему?". Молчит А я-то знаю, почему - родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались", - рассказал Бастрыкин в ходе военно-научной конференции, проходящей в эти дни в Москве. 

Кроме того, более половины поручений по обеспечению безопасности школ, которые давались СК России после трагедии в Керчи в 2018 году, так и не были выполнены. "Докладываю, что 50 процентов из всех поручений, которые давались в широком плане, начиная от охраны учебных учреждений и заканчивая воспитательной работой, не исполнены. Вот такой результат", - резюмировал глава СК РФ. 

Он также раскритиковал работу Минпросвещения и Минобрнауки, которые "недостаточно активно занимаются воспитанием молодого поколения".

Напомним, что 11 мая в Казани произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Молодой человек был арестован на месте. По уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.05.2021, 21:28
    Гость: Жека

    Если есть договор ШКОЛА-ЧОП-РОДИТЕЛИ по охране детей, соответственно, возникают обоюдные ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ по такому договору, в том числе, и обязанности в случае ЧП с детьми (школьниками)

  2. 27.05.2021, 20:07
    Гость: stalker

    "Я спрашиваю: "Почему?". Молчит А я-то знаю, почему - родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались". У меня вопросы к господину Бастрыкину. Первое. Он когда нибудь читал эти договора с ЧОПами на охрану школ ? Там две стороны. Заказчик - муниципальное образовательное учреждение, с одной стороны, и Исполнитель - ЧОП, с другой. Следовательно, обязанность оплаты по договору возлагается на муниципальное образовательное учреждение. При чем здесь родители ? Раз они не являются стороной в договоре, значит он не порождает в отношении их никаких обязанностей. Далее. По условиям этого договора речь идет об охране имущества образовательного учреждения и организации пропускного режима в него. О безопасности детей в нем не сказано ни слова. О какой ответственности сотрудников ЧОП за безопасность учащихся в таком случае может идти речь ? Второе. У сотрудников ЧОП в школах кроме банальных спецсредств фактически никакого оружия нет. Как в отсутствии оружия они могут оказать сопротивление в случае вооруженного нападения ? Да никак. И что, господин Бастрыкин этого не знает или делает вид, что не знает ? Все он прекрасно знает и понимает. А все эти разговорчики на публику. А заодно для того, чтобы ответственность за случившееся на родителей самих детей переложить. Стрелки переводит господин хороший.

  3. 27.05.2021, 19:45
    Гость: Ссссс!!!!!!!!

    Охранять покой граждан и сохранение их жизни прямая обязанность государства его президента и всех ..... типа Бастрыкиных. .
    Оплата охраны детей родителями один из множества способов отъема денег воровским Кремлем у граждан РФ.

  4. 27.05.2021, 19:00
    Гость: личный опыт

    Это вопрос к властям Татарии и не только. Охранять надо вообще всё и так, как охраняют полупустые и нафиг никому не нужные здания вокзалов. Небольшое здание ж/д вокзала охраняют где-то человек 150-180 круглосуточно в 4 смены со средней зарплатой 50000 рублей.
    Остаётся неясным вопрос: кого бы обвинили в случае, если бы этот отморозок расстрелял бы КУЧУ детей в школьном дворе при их выходе из школы?

  5. 27.05.2021, 18:33
    Гость: Альфа

    "1. Вы видели договор. Кто стороны этого договора? Если только школа и ЧОП, то охрана возможна только школьного имущества. Если нет третьей стороны, а именно, законных представителей (родителей), охранять детей нельзя."
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    Вы всё верно пишете,НО. ЧОП занимается как раз тем, чтобы не вынесли незаконно имущество, а кроме того, проверяет перемещение запрещённых предметов на объект охраны. Как видите, здесь не фигурирует охрана человека-третьей стороны, но при выполнении этих простых требований преступления невозможны.

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