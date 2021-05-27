Бастрыкин заявил об отказе родителей платить за охрану школы в Казани

13:00 27.05.2021

Глава СК РФ Александр Бастрыкин озвучил причину, по которой стала возможна трагедия, произошедшая в Казани 11 мая.

По его словам, все дело было в том, что школа не охранялась, хотя был заключен договор об охране, так как родители были против, пишет РИА Новости.

"Я спрашиваю: "Почему?". Молчит А я-то знаю, почему - родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались", - рассказал Бастрыкин в ходе военно-научной конференции, проходящей в эти дни в Москве.

Кроме того, более половины поручений по обеспечению безопасности школ, которые давались СК России после трагедии в Керчи в 2018 году, так и не были выполнены. "Докладываю, что 50 процентов из всех поручений, которые давались в широком плане, начиная от охраны учебных учреждений и заканчивая воспитательной работой, не исполнены. Вот такой результат", - резюмировал глава СК РФ.

Он также раскритиковал работу Минпросвещения и Минобрнауки, которые "недостаточно активно занимаются воспитанием молодого поколения".

Напомним, что 11 мая в Казани произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Молодой человек был арестован на месте. По уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.