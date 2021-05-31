Шойгу объявил о снятии водной блокады Крыма

15:13 31.05.2021

Благодаря проведению временного водопровода в Крыму силами Минобороны РФ удалось снять водную блокаду с полуострова. Об этом заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу, пишет "Интерфакс".

По его словам, для бесперебойного водоснабжения Крыма был продолжен водопровод общей протяженностью 32 км. Это позволило снять водную блокаду до завершения строительства магистрального водопровода.

В марте в Крыму был запущен водозабор на реке Бельбек, призванный решить проблему дефицита воды в Севастополе, военные строители создали гидротехнический комплекс за рекордные 115 дней.