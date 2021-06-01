Путин предложил дать Генпрокуратуре право представлять РФ в ЕСПЧ

11:00 1.06.2021

Президент Владимир Путин предложил дать Генпрокуратуре РФ полномочия на представление интересов РФ в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), а также в других международных судах и арбитражах. Как пишет "Интерфакс", соответствующий законопроект глава государства внес на осбуждение в Госдуму.

Документ предполагает внесение изменений в закон "О прокуратуре РФ", дополнив функции надзорного органа представительством и защитой интересов России в "межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах)", а также в ЕСПЧ.

Для этого в прокуратуре предлагается создать специальное "зарубежное" подразделение.

Отмечается, что ранее с предложением сменить Минюст на Генпрокуратуру в качестве представителя РФ в ЕСПЧ и других международных судах выступил генпрокурор Игорь Краснов. Данное предложение было поддержано Путиным.

По данным одного из источников агентства, данная процедура связана с "укреплением силового блока на международном уровне".