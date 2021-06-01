Путин предложил дать Генпрокуратуре право представлять РФ в ЕСПЧ
Президент Владимир Путин предложил дать Генпрокуратуре РФ полномочия на представление интересов РФ в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), а также в других международных судах и арбитражах. Как пишет "Интерфакс", соответствующий законопроект глава государства внес на осбуждение в Госдуму.
Документ предполагает внесение изменений в закон "О прокуратуре РФ", дополнив функции надзорного органа представительством и защитой интересов России в "межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах)", а также в ЕСПЧ.
Для этого в прокуратуре предлагается создать специальное "зарубежное" подразделение.
Отмечается, что ранее с предложением сменить Минюст на Генпрокуратуру в качестве представителя РФ в ЕСПЧ и других международных судах выступил генпрокурор Игорь Краснов. Данное предложение было поддержано Путиным.
По данным одного из источников агентства, данная процедура связана с "укреплением силового блока на международном уровне".
Комментарии читателей Оставить комментарий
судить за двойные стандарты ЕСПЧ и прочую западную братию...
Путин предложил.... Путин поручил.... Путин подписал.... Путин....Путин...Пу.... Зае...и уже этим Путиным !
и не один! Уже целых два. один в частных угодьях а второй на каком то холме. Причём самый большой вообще установлен без всякого разрешения, просто по решению схода местных жителей. Прокурорские молчат.
А в Адлере "черкесские активисты" снесли крохотный памятник героям обороны Адлера от турок. Причём опять же по своей инициативе. И опять власти молчат. Вяло мелкий чиновник промямлил там, мол мы не хотим разжигать межнациональную рознь, по этому по всей видимости интересы около 300 адыгов (которые кстати не являются коренным народом там)оказались выше истории и мнения миллионов русинских.
Власти Сочи проявили феноменальную трусость в этом вопросе. И лицемерие.
Власть по всей видимости тяжело переваривает и не может смирится с тем, что её холопы- граждане РФ имеют наглость оспаривать решения "суда" в самой РФ у иностранцев.
У меня есть приятель, его сына прокуратура "притянула за уши" к уголовному делу по исключительно выбитым показаниям одного из "фигурантов" И думали что ещё раз выбить показания не проблема. Но сынулька оказался крепкий орешек. ПОЛТОРА ГОДА! его держали в СИЗО. И понятно, что отпустить с миром не могли. ДВА СУДА с присяжными он выиграл, его оправдывали но прокуратора каждый раз опротестовывала и всё начиналось снова, тот на чьих признаниях дело было вообще от них отказался и сказал, что его пытали и избивали и он подписал всё что подсунули. В третий раз его забрали из дома, привезли в какой то кабинет и там просто без всяких судов зачитали "приговор".
Потом прокурор вызывал отца его и начал ездить по ушам, мол из за упрямства твоего сына мы потеряли время, а это уже само собой преступление, ты должен понять, что всё это он делал зря, всё равно мы его посадили, и за этого упрямца мол он, не хочет погоны снимать. А когда отец сказал что подаст в ЕСПЧ, ему уже открытым текстом сказали- попробуй только, он оттуда вообще не выйдет никогда. Начали у отца обыски проводить, таскать его в прокуратуру, требовать отдать какие то документы которые он якобы прячет от следствия, угрожать итд.. Только одна фраза "подам в ЕСПЧ и какой эффект на прокурорских! Видимо они хотят сейчас оперативно как то футболить дела сходу.
На днях в Сочи открыли памятник погибшим черкесам, которые участвовали в Кавказской войне. О том, что большая часть из них была работорговцами, которые нападали на русские поселения и затем погибли либо бежали от русских солдат в Турцию на памятнике упомянуть забыли (а точнее - не захотели). Местные власти Сочи, которые под нытье черкесских русофобов сносили памятник русским воинам на месте форта Святого Духа - говорили, что он вносит раздор. Но судя по всему, этот памятник никого не ущемляет и раздор не вносит. Двойные стандарты властей РФ