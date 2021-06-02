Путин: В депутатском корпусе нужны люди «от земли»

18:08 2.06.2021

Российскому депутатскому корпусу нужны люди «от земли», которые понимают, чем живет страна, и осознают стоящие перед ней задачи, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством «Единой России» и участниками праймериз партии.

«В депутатском корпусе нужны люди от земли, которые чувствуют, чем живет страна, чувствуют, перед какими вызовами она стоит, и понимают, как решить задачи, которые перед Россией стоят», — приводит слова Путина РБК.

Президент отметил, что на днях завершилось предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы в Госдуму. В ходе голосования прошло много мероприятий и обсуждений, на которых люди делились, «чем живут, что наболело, насущными проблемами», сказал Путин, отметив, что высказывались также обращения и конкретные предложения.

«И за их реализацию вся партия будет нести ответственность, здесь ничего нельзя забыть или упустить. Это основа для всей нашей дальнейшей работы, в том числе для подготовки программы партии», — сказал президент.

Выборы депутатов Государственной думы VIII созыва должны пройти в единый день голосования 19 сентября.