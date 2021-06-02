Путин: В депутатском корпусе нужны люди «от земли»
Российскому депутатскому корпусу нужны люди «от земли», которые понимают, чем живет страна, и осознают стоящие перед ней задачи, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством «Единой России» и участниками праймериз партии.
«В депутатском корпусе нужны люди от земли, которые чувствуют, чем живет страна, чувствуют, перед какими вызовами она стоит, и понимают, как решить задачи, которые перед Россией стоят», — приводит слова Путина РБК.
Президент отметил, что на днях завершилось предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы в Госдуму. В ходе голосования прошло много мероприятий и обсуждений, на которых люди делились, «чем живут, что наболело, насущными проблемами», сказал Путин, отметив, что высказывались также обращения и конкретные предложения.
«И за их реализацию вся партия будет нести ответственность, здесь ничего нельзя забыть или упустить. Это основа для всей нашей дальнейшей работы, в том числе для подготовки программы партии», — сказал президент.
Выборы депутатов Государственной думы VIII созыва должны пройти в единый день голосования 19 сентября.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ходи не ходи за три дня онлайн голосования результат сделают 76 % даже если никто не придет, а статистов повозят на автобусах по разным участкам для видимости. Впервые что ли ? Чего зря ноги топтать.
Законы спускает не Вова, а его администрация у которой он в руках.
Когда в галеры денежки гребли
Им пофиг были люди от земли.
А теперь смехопанорама от кремля над "людьми от земли" или цирк зажигает огни :
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Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль (с которой Путин танцевал) вошла в совет директоров «Роснефти».Также в совет снова вошли экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер и исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг (бывший агент "Штази")
Новости экономики:
Самолеты отряда "Россия" для президента оборудуют унитазами за 2,6 млн. и держателями туалетной бумаги за 107 тыс.
Зафиксируем:1 держатель в путинском туалете стоит сумму, почти равную путинским выплатам 11 школьникам.
А 1 путинский унитаз - выплатам 2600 школьникам.
И о погоде:
По заверениям главы ФСИН Калашникова,"Это будет не ГУЛАГ,это будут абсолютно новые достойные условия,потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьей,получать достойную зарплату"
Эти циркачи пытаются вкинуть в бочку с квашенными огурцами "людей от земли",чтоб они осуществили,блин,"Прорыв",об котором так мечтают необольшевики во главе с Путиным!
Утром мажу бутерброд сразу мысль
А как народ ?
И икра не лезет в горло
И кампот не льется в рот
Так и видно, что ты замужем была многократно и...всё не так удачно, как хотелось бы. Выбор какой-то противный, да!! Как кота в мешке.
Если вы хотите по доверию, то бишь отдаться доверительно, то вам право надо ехать в Голландию на улицу красных фонарей. Там всё честно.
А когда тебе выбора не дали, как с Путиным, то какое уж тут доверие.
На такое доверие попадаются только идиоты. Но с ними без разницы как быть.
А вы с этим "доверием" вот уже 20 лет и что???? Импотент чистой воды во всём, кроме вот говорильни. Так что оставьте в покое дом Романовых в изгнании. Не о нём речь. Речь о вас и о том, что вы лохица. Давалка на доверии. И никуда не денешься, будешь так дальше давать.