Путин: В депутатском корпусе нужны люди «от земли»

Владимир Путин

Российскому депутатскому корпусу нужны люди «от земли», которые понимают, чем живет страна, и осознают стоящие перед ней задачи, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством «Единой России» и участниками праймериз партии.

«В депутатском корпусе нужны люди от земли, которые чувствуют, чем живет страна, чувствуют, перед какими вызовами она стоит, и понимают, как решить задачи, которые перед Россией стоят», —  приводит слова Путина РБК.

Президент отметил, что на днях завершилось предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы в Госдуму. В ходе голосования прошло много мероприятий и обсуждений, на которых люди делились, «чем живут, что наболело, насущными проблемами», сказал Путин, отметив, что высказывались также обращения и конкретные предложения.

«И за их реализацию вся партия будет нести ответственность, здесь ничего нельзя забыть или упустить. Это основа для всей нашей дальнейшей работы, в том числе для подготовки программы партии», — сказал президент.

Выборы депутатов Государственной думы VIII созыва должны пройти в единый день голосования 19 сентября.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.06.2021, 23:35
    Гость: Не верю... ( Константин Сергеевич )

    Ходи не ходи за три дня онлайн голосования результат сделают 76 % даже если никто не придет, а статистов повозят на автобусах по разным участкам для видимости. Впервые что ли ? Чего зря ноги топтать.

  2. 02.06.2021, 23:29
    Гость: " Никакой ты нэ камандыр " (Иван Бровкин)

    Законы спускает не Вова, а его администрация у которой он в руках.

  3. 02.06.2021, 23:28
    Гость: Савецкий Цирк -Трам Пам Пара Пара Пам Пам Парам

    Когда в галеры денежки гребли
    Им пофиг были люди от земли.
    А теперь смехопанорама от кремля над "людьми от земли" или цирк зажигает огни :
    Новости геополитики
    Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль (с которой Путин танцевал) вошла в совет директоров «Роснефти».Также в совет снова вошли экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер и исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг (бывший агент "Штази")
    Новости экономики:
    Самолеты отряда "Россия" для президента оборудуют унитазами за 2,6 млн. и держателями туалетной бумаги за 107 тыс.
    Зафиксируем:1 держатель в путинском туалете стоит сумму, почти равную путинским выплатам 11 школьникам.
    А 1 путинский унитаз - выплатам 2600 школьникам.
    И о погоде:
    По заверениям главы ФСИН Калашникова,"Это будет не ГУЛАГ,это будут абсолютно новые достойные условия,потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьей,получать достойную зарплату"
    Эти циркачи пытаются вкинуть в бочку с квашенными огурцами "людей от земли",чтоб они осуществили,блин,"Прорыв",об котором так мечтают необольшевики во главе с Путиным!

  4. 02.06.2021, 23:24
    Гость: Из Леонида Филатова

    Утром мажу бутерброд сразу мысль
    А как народ ?
    И икра не лезет в горло
    И кампот не льется в рот

  5. 02.06.2021, 23:14
    Гость: Рассвет

    Так и видно, что ты замужем была многократно и...всё не так удачно, как хотелось бы. Выбор какой-то противный, да!! Как кота в мешке.
    Если вы хотите по доверию, то бишь отдаться доверительно, то вам право надо ехать в Голландию на улицу красных фонарей. Там всё честно.
    А когда тебе выбора не дали, как с Путиным, то какое уж тут доверие.
    На такое доверие попадаются только идиоты. Но с ними без разницы как быть.
    А вы с этим "доверием" вот уже 20 лет и что???? Импотент чистой воды во всём, кроме вот говорильни. Так что оставьте в покое дом Романовых в изгнании. Не о нём речь. Речь о вас и о том, что вы лохица. Давалка на доверии. И никуда не денешься, будешь так дальше давать.

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