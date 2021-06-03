Милонов призвал лишить коллекторов пенсий

07:50 3.06.2021

Граждане, занимающиеся коллекторской деятельностью, должны быть лишены права занимать какую либо должность, а также должны быть лишены пенсии. Такое заявление сделал депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, данные изменения должны быть закреплены на законодательном уровне.

"Я предлагаю юридически записать, что коллектор, лицо, которое работает коллектором, лишается права называть себя гражданином. Потому что нужно быть полным подонком и негодяем, чтобы звонить матерям и угрожать им, что мы убьём вашего сына, если он не вернёт долг микрофинансовой организации", - заявил Милонов, отметив, что репрессивной функцией может обладать только государство.

Милонов также заявил, что коллекторы должны просить прощения у общества и, помимо этого, их нужно приговаривать к 10 годам исправительных работ.

Депутат охарактеризовал их как "социально опасных животных, что-то типа вшей".

"Я предлагаю всех коллекторов, которые не откажутся от своей деятельности в добровольном порядке, столыпинским вагоном вывезти на Украину. Нам не нужны такие сограждане, пускай там работают", - резюмировал он.

Отметим, что на данный момент Совет Фередации рассматривает поправки, призванные увеличить штраф за незаконную коллекторскую деятельность до 500 тысяч рублей. Наказывать за подобные правонарушения предлагается не только коллекторов, но и кредитные организации, передающие долги "черным коллекторам".