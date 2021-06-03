ФАС и операторы связи договорились о блокировке спам-звонков

12:44 3.06.2021

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и операторы связи подписали меморандум, в рамках которого будут блокироваться нежелательные вызовы и спам-звонки с рекламой. Об этом заявил глава ФАС Максим Шаскольский, сообщает "Интерфакс".

Документ подписали представители крупнейших операторов связи в России: МТС, Вымпелком, Мегафон, Tele2. Отмечается, что к меморандуму могут присоединится и другие операторы связи, "разделяющие его цели, задачи и принципы".

Для блокировки нежелательных звонков, операторы связи разработали специальные технические решения и алгоритмы. При этом блокировака будет происходить только с согласия самих абонентов.

"Антиспам-сервисы будут защищать абонентов, в том числе от телефонного мошенничества. Программа выявляет спам-номера на основе анализа big data и машинного обучения, опираясь на такие характеристики, как продолжительность вызова, наличие постоянных обзвонов, соотношение исходящих и входящих вызовов", - пояснили в пресс-службе ФАС, добавив, что МТС запустила для новых клиентов бесплатный сервис, который переадресовывает звонки с подозрительных номеров на голосовую почту.