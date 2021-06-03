На ПМЭФ зафиксирован первый случай коронавируса

Автомобиль скорой помощи © KM.RU

В день старта Петербургского международного экономического форума у одного из участников врачи зафискировали коронавирус. По информации издания «Невские новости», тест девушки-волонтера из Москвы оказался положительным. Она была сразу же доставлена сантранспортом во временный госпиталь в «Ленэкспо». Как отмечают источники, зараженная не проходила по территории «Экспофорума» и переносит вирус в легкой форме.

По данным издания «Фонтанка», за состоянием гостей на мероприятии следят несколько компьютеров с тепловизорами. В Роспотребнадзоре сообщили, что датчик считывает температуру с лиц проходящих мимо людей. Если датчик фиксирует температуру тела выше 37,2 градусов, участника форума отправляют к врачам. На парковке «Экспофорума» в течение всего дня дежурят пять машин скорой помощи.

Всех гостей и участников ПМЭФ-2021 при выявлении температуры или обнаружении коронавируса будут госпитализировать. Для этого в Петербурге подготовлен резерв коек в 20 стационарах. Центральной площадкой является инфекционная больница им. Боткина.

Накануне, 2 июня, губернатор Петербурга Александр Беглов назвал ситуацию с COVID-19 в городе непростой, но управляемой: «С января до середины мая у нас неуклонно снижалась и заболеваемость, и число госпитализаций. Мы составили планы развертывания дополнительных инфекционных коек. Усилен контроль за соблюдением масочного режима, социальной дистанции, других стандартов безопасности».

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