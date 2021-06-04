Глава РФПИ рассказал об исследовании «Спутника V» в ЕС

10:30 4.06.2021

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не сделало каких-либо критических замечаний ни по производственной, ни по клинической части при исследовании российской вакцины «Спутник V»

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не сделало каких-либо критических замечаний ни по производственной, ни по клинической части при исследовании российской вакцины «Спутник V». Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

«Время регистрации (вакцины «Спутник V» в ЕС) зависит от EMA. Мы не получили критических замечаний ни по части клинических исследований, ни по производственной части. Идет рабочий процесс, который, мы надеемся, не будет политизирован», — заявил глава РФПИ.

Ранее замминистра здравоохранения Сергей Глаголев выразил надежду, что ВОЗ и EMA зарегистрируют «Спутник V» в скором времени, возможно, в течение пары месяцев. По его словам, представители организаций приезжали в Москву и лично проинспектировали производственные площадки вакцин и результаты клинических исследований.

Напомним, «Спутник V» прошел регистрацию первым в мире среди вакцин от COVID-19. Это произошло 11 августа 2020 года. По сведениям от разработчиков, эффективность российской вакцины составила 97,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%.