Глава РФПИ рассказал об исследовании «Спутника V» в ЕС
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не сделало каких-либо критических замечаний ни по производственной, ни по клинической части при исследовании российской вакцины «Спутник V»
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не сделало каких-либо критических замечаний ни по производственной, ни по клинической части при исследовании российской вакцины «Спутник V». Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.
«Время регистрации (вакцины «Спутник V» в ЕС) зависит от EMA. Мы не получили критических замечаний ни по части клинических исследований, ни по производственной части. Идет рабочий процесс, который, мы надеемся, не будет политизирован», — заявил глава РФПИ.
Ранее замминистра здравоохранения Сергей Глаголев выразил надежду, что ВОЗ и EMA зарегистрируют «Спутник V» в скором времени, возможно, в течение пары месяцев. По его словам, представители организаций приезжали в Москву и лично проинспектировали производственные площадки вакцин и результаты клинических исследований.
Напомним, «Спутник V» прошел регистрацию первым в мире среди вакцин от COVID-19. Это произошло 11 августа 2020 года. По сведениям от разработчиков, эффективность российской вакцины составила 97,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%.
Комментарии читателей Оставить комментарий
а Вы сами то привились уважаемый?
Напомним,что привито спутником в России 12% населения,а остальных к этому подведут другими путями. Свои не верят, а значит есть причины.
Так и есть.
В Словакии с марта лежит 200.000 ампул. Начали типа колоть. Интересующихся - 5000. Ампулы придут в негодность в конце июня.
Проблема в том, что ваши игнорируют требования Европейской агентуры на предложение документов. Точно как в Вашем последнем предложении.
Мне что-то не верится, что когда-либо Спутник получит одобрение на западе, это же русское, а запад страдает или вернее болен РУСОФОБИЕЙ.
Позавчера им царь не нравился, вчера не нравился СССР, сегодня не нравится Путин, вот мол уйдёт и будет хороший, а когда им говоришь, Вы РУСОФОБ, он говорит нет да вы что, я люблю русских, но они страдают от тех кого я выше назвал... В общем и целом нужно не смотреть им в рот и имееть самые минимальные контакты, их не изменить.
Дмитриев оптимист. Процесс с самого начала жестко политизирован.
Раз Россия, значит, неправильно. У нас и гипезвук неправильный, мультиком называется.. Чтоб только не прилетел:)
И вообще, бигфарма сотни раз попадалась на даче взяток за наезды на поодукцтю конкурентов..
Это на западе считается нормой, при этом качество препаратов вообще роли не играет..
При этом качество нашей вакцины, дестаительно выдающейся, просто игнорируется, а в качестве претензии будут искать неправильно поставленные запятые.. :)