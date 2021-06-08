Профсоюзы попросили Путина вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий
Председатель Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) и член Госсовета Михаил Шмаков попросил президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам, пишет РБК со ссылкой на соответствующее письмо на имя главы государства.
В своем письме Шмаков отмечает, что на данный момент российское правительство не одобрило ни один из законопроектов, подготовленных депутатами, и не представило своего варианта для обсуждения. В свою очередь промедление с исполнением поручения Путина о возобновлении индексации пенсий не позволяет улучшить материальное положение нескольких тысяч пенсионеров.
«Необходимо устранить допущенную несправедливость, вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав, исключив ограничение по баллам для работающих пенсионеров», — говорится в обращении.
Закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам действует с января 2016 года. Вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам предложил в октябре прошлого года руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов во время совещания с главой государства.
В декабре Путин говорил, что главным условием для возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам является бюджетная обеспеченность. Президент отметил, что в сегодняшних условиях, особенно во времена пандемии и падения доходов, индексация крайне важна. В январе глава государства дал кабинету министров соответствующее поручение.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Если мне не положена индексация как работающему пенсионеру, то за что предприятие платит 22% от моей зарплаты в пенсионный фонд?
Этих денег на индексацию вполне достаточно...
совсем пенсии отменит.
Перед выборами решили привлечь на свою сторону работающих пенсионеров. После выборов все утихнут и забудут про индексацию работающим пенсионерам.' Денег нет...ну, держитесь там'
Чего и у кого просить? Индексация это конституционное право, только властюганы плевать хотели на неё! Равно как и гарант.