Активисты отсудили у властей компенсацию за отказ согласовать митинг

Активисты отсудили у чиновников города Самара по 10 тысяч рублей компенсации морального вреда за отказ согласовать митинг 1 декабря 2019 года.

Истцами выступили Александр Круглов, Дамир Сталин и Наталья Баранова, ответчиками в деле стали администрация Самары и департамент финансов города, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службы Ленинского районного суда.

Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев сообщил об этом решении в твиттере и отметил, что ранее подобных судебных прецедентов не встречал.

«Сегодня Ленинский райсуд взыскал с администрации г.о. Самара моральный ущерб за незаконный отказ в согласовании митинга 1 декабря 2019 года. Организаторы митинга Круглов, Сталин и Баранова получат по 10 тыс. руб. Решение прецедентное, раньше моральный вред за такое не взыскивали», - написал Матвеев.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.06.2021, 19:24
    Гость: Stalker

    Маловата сумма компенсации. Но, будем надеяться, это только начало. Прецедент уже создан.

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