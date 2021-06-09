В Москве усилили контроль за ношением масок и перчаток

16:31 9.06.2021

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил об ужесточении в столице контроля за ношением масок и перчаток в торговых центрах, кафе и ночных клубах.

«С сегодняшнего дня усиливается контроль за использованием гражданами средств индивидуальной защиты в общественных местах, в том числе в общественном транспорте и метрополитене, торговых и развлекательных центрах, а также в других местах скопления граждан», - цитирует РИА Новости слова Данчикова.

Также он напомнил о штрафах и заявил, что данное решение было принято из-за ухудшения в Москве эпидемиологической ситуации.