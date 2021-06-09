В Москве усилили контроль за ношением масок и перчаток
Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил об ужесточении в столице контроля за ношением масок и перчаток в торговых центрах, кафе и ночных клубах.
«С сегодняшнего дня усиливается контроль за использованием гражданами средств индивидуальной защиты в общественных местах, в том числе в общественном транспорте и метрополитене, торговых и развлекательных центрах, а также в других местах скопления граждан», - цитирует РИА Новости слова Данчикова.
Также он напомнил о штрафах и заявил, что данное решение было принято из-за ухудшения в Москве эпидемиологической ситуации.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вы слышали хоть раз лозунг "Правительство либерастов/капиталистов/олигархов в отставку"? Любой призыв отправить в отставку чиновника, не выполнившего декларируемые установки? Вы слышали принципиальную позицию по отношению к деятельности либеральных сатанистов, нарушающих все писанные и неписанные законы? Они обнаглели, раньше мимикрировали, шифровались, а теперь действуют нагло и в открытую, не встречая сопротивления.
Я что-то не слышал таких призывов ни от официальной, ни от радикальной оппозиции. А это призывы и лозунги разрешённые законом, и в условиях припудривания действительности очень действенные. А также в условиях полного и очевидного провала кадровой политики президента. Причём выдвигать их можно и нужно буквально по любому поводу, если позиция правительства с точки зрения оппозиции неправильная. Невзирая на то, новое правительство или старое, неважно. Не только критиковать власть, но и призывать отправить её в отставку. Искать в этих вопросах единомышленников. Это и должно стать солидарной акцией левой оппозиции.
Дальше, коллективные действия, использовать любые возможности. В малых городах, в больших городах, договариваться о совместных действиях. Свет клином не сошёлся на митингах и демонстрациях, куда приходят в сущности чужие люди, толпа. Власть научилась нейтрализовывать одиночек, нужны такие коллективные действия, когда люди могут постоять друг за друга. Такой коллектив, даже немногочисленный, буквально десять человек, способен решать вопрос в свою пользу.
А бандеровский цирк - это нацизм и фашизм.
Которая его имеет
Вас уже выпустили из концлагеря?
Или просто концлагерь расширил свои границы?
И что, уже своё мнение разрешили иметь?
Намордники усиливают заражение просто потому, что вы их носите постоянно. Если заразы нет - ну и ладно, всё равно в наморднике или без. А если вы попадаете в очаг заражения, то потом носите с собой этот вирус всё время перед самым своим носом, причём вирус живой, поскольку он увлажняется дыханием.
А что говорят на этот счёт правила можете поинтересоваться? А кто-нибудь их соблюдает или требует соблюдения? И возможно ли это при постоянном существовании в наморднике? Может сами сможете ответить на эти элементарные в сущности вопросы?
Но летом заразу убивает солнце и природное тепло, более высокий общий иммунитет (по сравнению с зимой), поэтому эпидемий летом не бывает, и роста заболеваний ОРВИ не бывает. Есть отдельные случаи, типа "пересидел под кондиционером", или "продуло", или "перекупался в холодной воде". Иногда даже с тяжёлыми последствиями для жизни и здоровья отдельных граждан. Но роста заражения не бывает, не говоря уже о том, что эпидемии ковидлы нет нигде в мире, есть цирк с конями, в который с удовольствием играется наша продажная власть, проводя политику сатанизации всех сторон жизни населения.