В Москве ограничат скорость взятых напрокат электросамокатов

23:01 11.06.2021

Московские власти приняли решение ограничить скорость электросамокатов, взятых на прокат в сервисах краткосрочной аренды.

Как пишет "Интерфакс", максимально разрешенная скорость для электросамоката составит 25 км в час. Новые правила работы сервисов "шеринга" вступят в силу в течение ближайшей недели.

В парках и рядом с ними, а также на наиболее проблемных участках дорог будут организованы "медленные зоны", где скорость электросамоката будет автоматически снижаться до 15 км/ч. Сейчас в городе насчитывается 45 таких зон.

Новые правила также установят отдельные требования к инфраструктуре операторов проката. В частности, они должны иметь в парке не более 10 тысяч самокатов: минимум 30% из них должны быть расположены внутри Садового кольца, еще 30% - между Садовым кольцом и Третьим транспортным кольцом, 40% - за пределами ТТК.

На одной парковке могут быть размещено не более 6 самокатов каждого оператора в радиусе 10 метров.