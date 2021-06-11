Путин ввел штрафы за распространение информации о силовиках
Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект об увеличении штрафов до 500 тысяч рублей за разглашение персональных данных. Текст закона размещен на официальном интернет-портале правовой информации 11 июня.
Инициативу внесли в нижнюю палату парламента депутаты Госдумы Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин. За распространение сведений о работниках силовых структур будут штрафовать до 300 тысяч рублей. Также вводятся штрафы за распространение информации о людях под госзащитой — до 500 тысяч.
Также законопроектом вводится ответственность за распространение сведений о сотрудниках прокуратуры, МВД, СКР, ФСБ, Росгвардии, таможенных органов и прочих ведомств, а также военнослужащих и судей. Штрафы прописаны за публикацию персональных данных силовиков «в связи с осуществлением ими служебной деятельности или выполнения такими лицами общественного долга». Наказывать будут также за распространение сведений об их близких.
Ранее, 2 июня, Совет Федерации одобрил закон о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях КоАП, предусматривающих увеличение штрафов за разглашение информации с ограниченным доступом.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В фашистской Германии Гитлер тоже с этого начинал, штрафовал, а потом сажал в концлагеря.
Можно! Но конспект мыслей необходимо представить до начала процесса обдумывания.
Да, уж... Например, Олег Вьюгин. На "ин" заканчивается. По имени и фамилии - чистый русак.
А, поглядев на фото, понимаешь, что это вылитый Алик Клигерман.
Так же и с другими "гусскими". Маскируются, суки, как я не знаю что.
Да что далеко ходить: ведущий (правда, непонятно, куда ведет) Иван Трушкин.
Блин! Да какой он Иван и к тому же Трушкин?
Рыжий конопатый еврейчик, вроде продюсера Ивана Шаповалова.
Туда же добавить Ивана Стебунова, который в фильмах только евреев и играет, гримироваться не надо.
Тьфу!
Наш старик Кабаев видимо окончательно решил порвать с архаичным народом.
Будет вспоминать его за месяц до выборов, что бы сказать ему спасибо, за то, что через месяц ещё раз выберут его.
Интересно, а кого они будут штрафовать если какой нибудь негодяец начнёт публиковать из за границы личные данные "силовиков"?
А когда запад доведёт до конца глобальный интернет, станет совсем кисло,
бессовестный народ понаставит себе оборудования и будет мимо обалдевших чинушек и без их дозволения писать что вздумается.
Серьёзные люди и раньше нигде не светились. Про остальных- соцсети в помощь. Они все там.