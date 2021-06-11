Путин ввел штрафы за распространение информации о силовиках

19:04 11.06.2021

Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект об увеличении штрафов до 500 тысяч рублей за разглашение персональных данных. Текст закона размещен на официальном интернет-портале правовой информации 11 июня.

Инициативу внесли в нижнюю палату парламента депутаты Госдумы Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин. За распространение сведений о работниках силовых структур будут штрафовать до 300 тысяч рублей. Также вводятся штрафы за распространение информации о людях под госзащитой — до 500 тысяч.

Также законопроектом вводится ответственность за распространение сведений о сотрудниках прокуратуры, МВД, СКР, ФСБ, Росгвардии, таможенных органов и прочих ведомств, а также военнослужащих и судей. Штрафы прописаны за публикацию персональных данных силовиков «в связи с осуществлением ими служебной деятельности или выполнения такими лицами общественного долга». Наказывать будут также за распространение сведений об их близких.

Ранее, 2 июня, Совет Федерации одобрил закон о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях КоАП, предусматривающих увеличение штрафов за разглашение информации с ограниченным доступом.