Путин ввел штрафы за распространение информации о силовиках

Владимир Путин © KM.RU, Сергей Кудряшов

Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект об увеличении штрафов до 500 тысяч рублей за разглашение персональных данных. Текст закона размещен на официальном интернет-портале правовой информации 11 июня.

Инициативу внесли в нижнюю палату парламента депутаты Госдумы Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин. За распространение сведений о работниках силовых структур будут штрафовать до 300 тысяч рублей. Также вводятся штрафы за распространение информации о людях под госзащитой — до 500 тысяч.

Также законопроектом вводится ответственность за распространение сведений о сотрудниках прокуратуры, МВД, СКР, ФСБ, Росгвардии, таможенных органов и прочих ведомств, а также военнослужащих и судей. Штрафы прописаны за публикацию персональных данных силовиков «в связи с осуществлением ими служебной деятельности или выполнения такими лицами общественного долга». Наказывать будут также за распространение сведений об их близких.

Ранее, 2 июня, Совет Федерации одобрил закон о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях КоАП, предусматривающих увеличение штрафов за разглашение информации с ограниченным доступом.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.06.2021, 01:25
    Гость: Цукербургер

    В фашистской Германии Гитлер тоже с этого начинал, штрафовал, а потом сажал в концлагеря.

  2. 12.06.2021, 01:21
    Гость: Думать?

    Можно! Но конспект мыслей необходимо представить до начала процесса обдумывания.

  3. 11.06.2021, 23:45
    Гость: Фамилии ключевые ...

    Да, уж... Например, Олег Вьюгин. На "ин" заканчивается. По имени и фамилии - чистый русак.
    А, поглядев на фото, понимаешь, что это вылитый Алик Клигерман.
    Так же и с другими "гусскими". Маскируются, суки, как я не знаю что.
    Да что далеко ходить: ведущий (правда, непонятно, куда ведет) Иван Трушкин.
    Блин! Да какой он Иван и к тому же Трушкин?
    Рыжий конопатый еврейчик, вроде продюсера Ивана Шаповалова.
    Туда же добавить Ивана Стебунова, который в фильмах только евреев и играет, гримироваться не надо.
    Тьфу!

  4. 11.06.2021, 23:42
    Гость: ABCD

    Наш старик Кабаев видимо окончательно решил порвать с архаичным народом.
    Будет вспоминать его за месяц до выборов, что бы сказать ему спасибо, за то, что через месяц ещё раз выберут его.
    Интересно, а кого они будут штрафовать если какой нибудь негодяец начнёт публиковать из за границы личные данные "силовиков"?
    А когда запад доведёт до конца глобальный интернет, станет совсем кисло,
    бессовестный народ понаставит себе оборудования и будет мимо обалдевших чинушек и без их дозволения писать что вздумается.

  5. 11.06.2021, 22:42
    Гость: Мусор

    Серьёзные люди и раньше нигде не светились. Про остальных- соцсети в помощь. Они все там.

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