7 тысяч сотрудников «Сима-ленда» вышли на флешмоб накануне Дня России

Сотрудники ТЦ «Сима-ленд» в Екатеринбурге устроили флешмоб в преддверии Дня России, 11 июня. Семи тысяч человек вышли на площадку перед офисом под песню «Андреевский флаг» Вики Цыгановой и выстроились в слова «Мы вместе».  Сотрудники «Сима-ленда» выразили любовь к своей Родине в виде огромного триколора.

На кадрах видно, что участники акции в масках.

В смонтированном ролике звучит песня Олега Газманова «Вперёд, Россия!»

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 12.06.2021, 15:41
    Гость: "В конце 90-х

    я занимался ремонтом обуви в мастерской на 10 кв.метров", - рассказывает екатеринбургский миллиардер Андрей Симановский, хозяин 17 прибыльных компаний, в т.ч. и интернет-магазина "Сима-Ленд"

  3. 12.06.2021, 14:44
    Гость: www

    Вообще то, это не флешмоб, а отрепетированная постановка с реквизитом. Совок 2. Выдать транспоранты, построить, и заявить, что люди в едином порыве... Когда рули мероприятия старои закалки, так и получается. Только единыи порыв, на флешмоб поменяли. И где полиция во всеи красе, если это флешмоб? Дежавю.

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