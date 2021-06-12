7 тысяч сотрудников «Сима-ленда» вышли на флешмоб накануне Дня России
Сотрудники ТЦ «Сима-ленд» в Екатеринбурге устроили флешмоб в преддверии Дня России, 11 июня. Семи тысяч человек вышли на площадку перед офисом под песню «Андреевский флаг» Вики Цыгановой и выстроились в слова «Мы вместе». Сотрудники «Сима-ленда» выразили любовь к своей Родине в виде огромного триколора.
На кадрах видно, что участники акции в масках.
В смонтированном ролике звучит песня Олега Газманова «Вперёд, Россия!»
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это лепший друг местного губера
я занимался ремонтом обуви в мастерской на 10 кв.метров", - рассказывает екатеринбургский миллиардер Андрей Симановский, хозяин 17 прибыльных компаний, в т.ч. и интернет-магазина "Сима-Ленд"
Вообще то, это не флешмоб, а отрепетированная постановка с реквизитом. Совок 2. Выдать транспоранты, построить, и заявить, что люди в едином порыве... Когда рули мероприятия старои закалки, так и получается. Только единыи порыв, на флешмоб поменяли. И где полиция во всеи красе, если это флешмоб? Дежавю.
Не любят в Свердловске СССР.
Мы вместе а табачек врозь.