7 тысяч сотрудников «Сима-ленда» вышли на флешмоб накануне Дня России

11:41 12.06.2021

Сотрудники ТЦ «Сима-ленд» в Екатеринбурге устроили флешмоб в преддверии Дня России, 11 июня. Семи тысяч человек вышли на площадку перед офисом под песню «Андреевский флаг» Вики Цыгановой и выстроились в слова «Мы вместе». Сотрудники «Сима-ленда» выразили любовь к своей Родине в виде огромного триколора.

На кадрах видно, что участники акции в масках.

В смонтированном ролике звучит песня Олега Газманова «Вперёд, Россия!»