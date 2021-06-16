Структура Роскомнадзора хочет разрешить порно с верификацией на Госуслугах

Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ», входит в число подведомственных учреждений Роскомнадзора), не исключил возможности того, что в России будет разрешен просмотр отвечающей определенным критериям порнографии.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на представленный ФГУП «ГРЧЦ» доклад о международном опыте регулирования возрастных ограничений в интернете.

В частности, ведомство допустило возможность разделения порнографии на «не запрещенную законом» и «незаконную» и предложило рассмотреть вопрос о верификации возраста заходящих на порносайты пользователей с помощью государственной системы идентификации граждан (ЕСИА, используется на портале «Госуслуг»).

Во ФГУП «ГРЧЦ» отметили, что в некоторых странах уже изучается вопрос о верификации возраста пользователей подобных ресурсов при помощи разрабатываемых властями систем.

Не запрещенную законом порнографию предлагается определить как: «материалы на любых носителях, представляемые в виде натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера с участием совершеннолетних людей с их согласия, не отвечающие критериям незаконной порнографии».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.06.2021, 16:47
    Гость: ABCD

    Рано или поздно это должно было случится.
    Для этой власти и сайта "госуслуги" -порно стало таким товаром как и "новая нефть"- её граждане.
    Но я признаться даже и представить себе не мог, что госуслуги станут заурядным порносайтом.
    Или власть так опустилась до (по Ленину)"политической проституции" или они нас уже за людей не считают.
    Вывод можно сделать только один- в стране деградировало абсолютно всё.

  2. 16.06.2021, 16:11
    Гость: Евгений В

    Такое "гениальное" решение позволит улучшить качество образования и устранит многие прблемы воспитания детей и подроствков, и, кроме того, решит проблемы демографии в РФ. А сколько злачных рабочих мест можно будет создать для чиновеиков и полиции!

  3. 16.06.2021, 15:51
    Гость: Европеец

    Вот теперь я верю, что ваши за уничтожение народа в пользу золотого миллиарда. Весь тестостерон пойдет в канализацию. На будущий год добавят кастрирование и всех делов.

  4. 16.06.2021, 15:42
    Гость: Время Ч.

    Дауны. Этого бесплатного порно в сети навалом, детишки постоянно смотрят и никто это не ограничит.

  5. 16.06.2021, 14:04
    Гость: stalker

    Отвечающая закону порнография. Ну не бред ли ? Тогда давайте и проституцию легализуем.

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