Структура Роскомнадзора хочет разрешить порно с верификацией на Госуслугах
Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ», входит в число подведомственных учреждений Роскомнадзора), не исключил возможности того, что в России будет разрешен просмотр отвечающей определенным критериям порнографии.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на представленный ФГУП «ГРЧЦ» доклад о международном опыте регулирования возрастных ограничений в интернете.
В частности, ведомство допустило возможность разделения порнографии на «не запрещенную законом» и «незаконную» и предложило рассмотреть вопрос о верификации возраста заходящих на порносайты пользователей с помощью государственной системы идентификации граждан (ЕСИА, используется на портале «Госуслуг»).
Во ФГУП «ГРЧЦ» отметили, что в некоторых странах уже изучается вопрос о верификации возраста пользователей подобных ресурсов при помощи разрабатываемых властями систем.
Не запрещенную законом порнографию предлагается определить как: «материалы на любых носителях, представляемые в виде натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера с участием совершеннолетних людей с их согласия, не отвечающие критериям незаконной порнографии».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Рано или поздно это должно было случится.
Для этой власти и сайта "госуслуги" -порно стало таким товаром как и "новая нефть"- её граждане.
Но я признаться даже и представить себе не мог, что госуслуги станут заурядным порносайтом.
Или власть так опустилась до (по Ленину)"политической проституции" или они нас уже за людей не считают.
Вывод можно сделать только один- в стране деградировало абсолютно всё.
Такое "гениальное" решение позволит улучшить качество образования и устранит многие прблемы воспитания детей и подроствков, и, кроме того, решит проблемы демографии в РФ. А сколько злачных рабочих мест можно будет создать для чиновеиков и полиции!
Вот теперь я верю, что ваши за уничтожение народа в пользу золотого миллиарда. Весь тестостерон пойдет в канализацию. На будущий год добавят кастрирование и всех делов.
Дауны. Этого бесплатного порно в сети навалом, детишки постоянно смотрят и никто это не ограничит.
Отвечающая закону порнография. Ну не бред ли ? Тогда давайте и проституцию легализуем.