Структура Роскомнадзора хочет разрешить порно с верификацией на Госуслугах

12:39 16.06.2021

Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ», входит в число подведомственных учреждений Роскомнадзора), не исключил возможности того, что в России будет разрешен просмотр отвечающей определенным критериям порнографии.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на представленный ФГУП «ГРЧЦ» доклад о международном опыте регулирования возрастных ограничений в интернете.

В частности, ведомство допустило возможность разделения порнографии на «не запрещенную законом» и «незаконную» и предложило рассмотреть вопрос о верификации возраста заходящих на порносайты пользователей с помощью государственной системы идентификации граждан (ЕСИА, используется на портале «Госуслуг»).

Во ФГУП «ГРЧЦ» отметили, что в некоторых странах уже изучается вопрос о верификации возраста пользователей подобных ресурсов при помощи разрабатываемых властями систем.

Не запрещенную законом порнографию предлагается определить как: «материалы на любых носителях, представляемые в виде натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера с участием совершеннолетних людей с их согласия, не отвечающие критериям незаконной порнографии».