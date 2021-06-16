Путин и Байден договорились вернуть послов

Фото с сайта kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон. Об этом российский лидер рассказал в ходе пресс-конференции после саммита.

«Что касается возвращения послов, в Москву американского и в Вашингтон российского, вопрос решен они возвращаются к службе. Когда, завтра или послезавтра, это технический вопрос», — сказал президент.

Путин отметил, что Россия и Госдеп США начнут консультации на дипломатическом треке. «Там есть о чем говорить, обе стороны настроены на то, чтобы искать решение», — подчеркнул глава государства.

Украина, по словам президента РФ, «затрагивалась мазком» и обсуждать тут нечего.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.06.2021, 01:02
    Гость: Красный

    Понятно, что ничего серьезного на этой встрече никто не достиг, ни о чем не договорились, просто выслушали дорожную карту тех мер, которые будут принимать США, если их условия не будут выполняться. Ведь эта встреча и задумывалась мировой империалистической закулисой исключительно, как публичная экзекуция, чтобы в капиталистической России не забывали, кто в мировом империализме всем управляет. А не прийти на эту встречу было нельзя, поскольку иначе все российские олигархи сразу окажутся в положении еще худшем, чем случилось с Дерипаской.

  3. 16.06.2021, 22:04
    Гость: Гость

    Посмотрите на фото наверное всплакнул от счастья быть принятым и за возможность очередного прогиб, а что за кадром?

  4. 16.06.2021, 21:56
    Гость: Рассвет

    Сразу на ум приходит следующее: Они не знают, что теперь нас трое. Я дам вам парабеллум. Мы будем отходить в горы. Сможете нас прикрыть?
    Кремлёвский Бендер остался с Кисой из Минска, и прикрывать отход никто не будет. Жуть, да и только!!!!!

  5. 16.06.2021, 21:52
    Гость: Я худею!

    Какие послы?
    Вова пообещал, что не будет отгрызать Юг Украины, а Бидон в ответ пообещал, что не будет за это арестовывать банковские счета Вовы и его друганов.
    Только и всего.

Все комментарии (11)
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