Путин и Байден договорились вернуть послов

19:00 16.06.2021

Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон. Об этом российский лидер рассказал в ходе пресс-конференции после саммита.

«Что касается возвращения послов, в Москву американского и в Вашингтон российского, вопрос решен они возвращаются к службе. Когда, завтра или послезавтра, это технический вопрос», — сказал президент.

Путин отметил, что Россия и Госдеп США начнут консультации на дипломатическом треке. «Там есть о чем говорить, обе стороны настроены на то, чтобы искать решение», — подчеркнул глава государства.

Украина, по словам президента РФ, «затрагивалась мазком» и обсуждать тут нечего.