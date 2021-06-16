Путин и Байден договорились вернуть послов
Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон. Об этом российский лидер рассказал в ходе пресс-конференции после саммита.
«Что касается возвращения послов, в Москву американского и в Вашингтон российского, вопрос решен они возвращаются к службе. Когда, завтра или послезавтра, это технический вопрос», — сказал президент.
Путин отметил, что Россия и Госдеп США начнут консультации на дипломатическом треке. «Там есть о чем говорить, обе стороны настроены на то, чтобы искать решение», — подчеркнул глава государства.
Украина, по словам президента РФ, «затрагивалась мазком» и обсуждать тут нечего.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Понятно, что ничего серьезного на этой встрече никто не достиг, ни о чем не договорились, просто выслушали дорожную карту тех мер, которые будут принимать США, если их условия не будут выполняться. Ведь эта встреча и задумывалась мировой империалистической закулисой исключительно, как публичная экзекуция, чтобы в капиталистической России не забывали, кто в мировом империализме всем управляет. А не прийти на эту встречу было нельзя, поскольку иначе все российские олигархи сразу окажутся в положении еще худшем, чем случилось с Дерипаской.
Ехать за тридевять земель ради мазка.
Посмотрите на фото наверное всплакнул от счастья быть принятым и за возможность очередного прогиб, а что за кадром?
Сразу на ум приходит следующее: Они не знают, что теперь нас трое. Я дам вам парабеллум. Мы будем отходить в горы. Сможете нас прикрыть?
Кремлёвский Бендер остался с Кисой из Минска, и прикрывать отход никто не будет. Жуть, да и только!!!!!
Какие послы?
Вова пообещал, что не будет отгрызать Юг Украины, а Бидон в ответ пообещал, что не будет за это арестовывать банковские счета Вовы и его друганов.
Только и всего.