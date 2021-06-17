Избранный в 2016 году состав Госдумы провел последнее заседание

15:43 17.06.2021

Избранный в 2016 году состав Госдумы провел 17 июня 2021 года последнее заседание. За пять лет депутаты VII созыва приняли 2672 закона. В следующий раз нижняя палата парламента соберется уже после выборов, в новом составе.

За пять лет работы палата рассмотрела 6479 законопроектов. От предыдущего созыва Госдумы депутатам оставалось 2020 нерассмотренных законодательных инициатив, но следующему составу «в наследство» останется только 1041 законопроект, сообщает РБК со ссылкой на слова Вячеслава Володина.

Как отметил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, в центре внимания работы депутатов VII созыва находилось решение социальных проблем.

Напомним, выборы нового состава Госдумы пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года. На выборы депутатов ЦИК собирается потратить более 16 млрд рублей, что на 60% больше, чем было израсходовано на выборы 2016 года.