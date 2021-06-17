Избранный в 2016 году состав Госдумы провел последнее заседание

Избранный в 2016 году состав Госдумы провел 17 июня 2021 года последнее заседание. За пять лет депутаты VII созыва приняли 2672 закона. В следующий раз нижняя палата парламента соберется уже после выборов, в новом составе.

За пять лет работы палата рассмотрела 6479 законопроектов. От предыдущего созыва Госдумы депутатам оставалось 2020 нерассмотренных законодательных инициатив, но следующему составу «в наследство» останется только 1041 законопроект, сообщает РБК со ссылкой на слова Вячеслава Володина.

Как отметил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, в центре внимания работы депутатов VII созыва находилось решение социальных проблем.

Напомним, выборы нового состава Госдумы пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года. На выборы депутатов ЦИК собирается потратить более 16 млрд рублей, что на 60% больше, чем было израсходовано на выборы 2016 года.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 17.06.2021, 16:16
    Гость: Всё правильно!

    Нардепы ушли в 4-х месячный оплачиваемый отпуск (по 400-500 тысяч в мес) для работы "на участках".

Все комментарии (4)
Выбор читателей
Коллаж © KM.RU
«Что мы празднуем, господа? Это день трагедии России, и объявление его праздником напоминает о том, что мы по-прежнему живем в перевернутом мире»
Разбившийся самолет
Суд по Боингу МН17: Лайнер сбил украинский «Су»
Патриарх Кирилл пообещал военным вечную жизнь в случае гибели за Родину
Страны НАТО подтвердили решение принять Украину и Грузию в альянс
Избранное
В Томской области готовы отправлять новобранцев в армию
Как ускорить заживление ран?
Рецензия на фильм «Пила. Спираль»: Оборотни в погонах против нового Джокера
Умные маски и кибердезинфекторы: что ждет индустрию COVID Tech
Значимость страхования предпринимательских рисков, документация, необходимая при заключении договора страхования
Никита Михалков связал пандемию с переделом мира
«Остановите подсчет»: выборы президента США продолжатся в суде
Всебелорусское народное собрание: Лукашенко делает выводы из ситуации 2020 года
«Это в старых, настоящих революциях на власть претендовала контрэлита, сама создающая свою силу во внеэлитном пространстве. В сегодняшних имитациях все массовки на улицах организуются во властных кабинетах»
«Многие российские приватизированные гиганты живут только потому, что они получают колоссальные преференции и льготы из бюджета»
Какие типы автомобильных аккумуляторов существуют