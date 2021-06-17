Путин рассказал о своем впечатлении о Байдене
Президент России Владимир Путин по видеосвязи пообщался сегодня с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления. Вопросы, которые молодые люди задавали главе государства, касались и его встречи с президентом США Джо Байденом накануне в Женеве.
Одна из участниц встречи спросила Путина о его впечатлении об американском коллеге в свете сообщений некоторых СМИ о его возможной деменции.
Президент России заявил, что "образ президента Байдена, который рисуют и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью". Более того, образ, который рисуют, даже расхолаживает, но Байден - профессионал, с ним надо очень внимательно работать, чтобы ничего не пропустить, признал Путин. "Он (Байден - ред.) сам ничего не пропускает!, - отметил российский лидер.
По словам Путина, Байден выглядел бодро. "Он полностью в материале. Время от времени заглядывал в свои записи, но мы все так делаем", - сказал Путин.
По поводу того, что американский президент иногда что-то путает в своих выступлений, президент России упомянул пресс-секретаря своего коллеги Джен Псаки: "У него пресс-секретарь - молодая, образованная, красивая женщина. Она сама все время путает чего-то".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Кем бы Путин не был, Россия должна ему быть
Благодарна. Он ее возвращает… Ее увидели, услышали и тд. Забыли ржавую армию, бандитка/олигархов? Жалеете, что Украиной, Грузией, Югославией тд не стали? Ценности надо уметь определять/видеть… истинные
Выживите? Будьте осторожны с окружением
В аналитики пока не годишься…обдумаю деменцией ты ее страдаешь… подрасти
Известно, что дедуля забыл текст-шпаргалку, теперь конфьюз-налгал он … получается. Америка в гневе.
Глобалисты покачнулись…мир опять поворачивается к ним спиной…