Путин рассказал о своем впечатлении о Байдене

18:03 17.06.2021

Президент России Владимир Путин по видеосвязи пообщался сегодня с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления. Вопросы, которые молодые люди задавали главе государства, касались и его встречи с президентом США Джо Байденом накануне в Женеве.

Одна из участниц встречи спросила Путина о его впечатлении об американском коллеге в свете сообщений некоторых СМИ о его возможной деменции.

Президент России заявил, что "образ президента Байдена, который рисуют и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью". Более того, образ, который рисуют, даже расхолаживает, но Байден - профессионал, с ним надо очень внимательно работать, чтобы ничего не пропустить, признал Путин. "Он (Байден - ред.) сам ничего не пропускает!, - отметил российский лидер.

По словам Путина, Байден выглядел бодро. "Он полностью в материале. Время от времени заглядывал в свои записи, но мы все так делаем", - сказал Путин.

По поводу того, что американский президент иногда что-то путает в своих выступлений, президент России упомянул пресс-секретаря своего коллеги Джен Псаки: "У него пресс-секретарь - молодая, образованная, красивая женщина. Она сама все время путает чего-то".