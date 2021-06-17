Путин рассказал о своем впечатлении о Байдене

Президент России Владимир Путин по видеосвязи пообщался сегодня с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления. Вопросы, которые молодые люди задавали главе государства, касались и его встречи с президентом США Джо Байденом накануне в Женеве.

Одна из участниц встречи спросила Путина о его впечатлении об американском коллеге в свете сообщений некоторых СМИ о его возможной деменции.

Президент России заявил, что "образ президента Байдена, который рисуют и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью". Более того, образ, который рисуют, даже расхолаживает, но Байден - профессионал, с ним надо очень внимательно работать, чтобы ничего не пропустить, признал Путин. "Он (Байден - ред.) сам ничего не пропускает!, - отметил российский лидер.

По словам Путина, Байден выглядел бодро. "Он полностью в материале. Время от времени заглядывал в свои записи, но мы все так делаем", - сказал Путин.

По поводу того, что американский президент иногда что-то путает в своих выступлений, президент России упомянул пресс-секретаря своего коллеги Джен Псаки: "У него пресс-секретарь - молодая, образованная, красивая женщина. Она сама все время путает чего-то".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.06.2021, 00:43
    Гость: Вот именно!

    Кем бы Путин не был, Россия должна ему быть
    Благодарна. Он ее возвращает… Ее увидели, услышали и тд. Забыли ржавую армию, бандитка/олигархов? Жалеете, что Украиной, Грузией, Югославией тд не стали? Ценности надо уметь определять/видеть… истинные

  3. 18.06.2021, 00:38
    Гость: Пацанчик,,

    В аналитики пока не годишься…обдумаю деменцией ты ее страдаешь… подрасти

  4. 18.06.2021, 00:37
    Гость: Уже

    Известно, что дедуля забыл текст-шпаргалку, теперь конфьюз-налгал он … получается. Америка в гневе.

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