На поддержку системы здравоохранения выделят 25 млрд рублей

14:09 18.06.2021

На поддержку системы здравоохранения будет выделено 25 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова премьер-министра Михаила Мишустина.

«Что касается объема помощи, в том числе по линии обязательного медицинского страхования, буквально вчера на координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией мы обсуждали, в том числе необходимость увеличения соответствующих финансовых сумм для системы медицинского страхования. Принято решение о выделении 25 млрд рублей уже сейчас на систему здравоохранения», - сказал Мишустин.

При этом глава правительства отметил, что в будущем будут оцениваться потребности и объемы необходимой поддержки, которую нужно будет обеспечить на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом.

«Принята соответствующая нормативно-правовая база, которая нам позволяет принимать решения о перераспределении остатков средств Фонда обязательного медицинского страхования на те направления, которые необходимы при борьбе с коронавирусной инфекцией. Такой закон принят», - заявил Мишустин. В настоящее время документ находится на одобрении Совета Федерации.