На поддержку системы здравоохранения выделят 25 млрд рублей
На поддержку системы здравоохранения будет выделено 25 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова премьер-министра Михаила Мишустина.
«Что касается объема помощи, в том числе по линии обязательного медицинского страхования, буквально вчера на координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией мы обсуждали, в том числе необходимость увеличения соответствующих финансовых сумм для системы медицинского страхования. Принято решение о выделении 25 млрд рублей уже сейчас на систему здравоохранения», - сказал Мишустин.
При этом глава правительства отметил, что в будущем будут оцениваться потребности и объемы необходимой поддержки, которую нужно будет обеспечить на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом.
«Принята соответствующая нормативно-правовая база, которая нам позволяет принимать решения о перераспределении остатков средств Фонда обязательного медицинского страхования на те направления, которые необходимы при борьбе с коронавирусной инфекцией. Такой закон принят», - заявил Мишустин. В настоящее время документ находится на одобрении Совета Федерации.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Лучше поздно чем никогда. По уму здравоохранение в стране должно быть не только бесплатным,но и доступным для всех. В результате оптимизации системы либерастами в правительстве на селе были ликвидированы ФАПы и сельские больницы и сейчас для жителей небольших населенных пунктов охрана здоровья не доступна и выделенные деньги нужно прежде всего направить на село.
На борьбу с корруацией выделено 89 миллиардов. Кем выделено? С кем они собираются бороться? Сами с собой? Было бы очень смешно, если бы не было так грустно...
ну слава богу , а то я домик присмотрел у озера.
Пока есть ОМС, здравоОхренение не поднять. Страховка все отберет! Либералы придумали, как бюджет пилить, и успешно пилят. Слава ЕР!