На поддержку системы здравоохранения выделят 25 млрд рублей

© KM.RU, Александра Воздвиженская

На поддержку системы здравоохранения будет выделено 25 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова премьер-министра Михаила Мишустина.

«Что касается объема помощи, в том числе по линии обязательного медицинского страхования, буквально вчера на координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией мы обсуждали, в том числе необходимость увеличения соответствующих финансовых сумм для системы медицинского страхования. Принято решение о выделении 25 млрд рублей уже сейчас на систему здравоохранения», - сказал Мишустин.

При этом глава правительства отметил, что в будущем будут оцениваться потребности и объемы необходимой поддержки, которую нужно будет обеспечить на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом.

«Принята соответствующая нормативно-правовая база, которая нам позволяет принимать решения о перераспределении остатков средств Фонда обязательного медицинского страхования на те направления, которые необходимы при борьбе с коронавирусной инфекцией. Такой закон принят», - заявил Мишустин. В настоящее время документ находится на одобрении Совета Федерации.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.06.2021, 17:14
    Гость: Штурман

    Лучше поздно чем никогда. По уму здравоохранение в стране должно быть не только бесплатным,но и доступным для всех. В результате оптимизации системы либерастами в правительстве на селе были ликвидированы ФАПы и сельские больницы и сейчас для жителей небольших населенных пунктов охрана здоровья не доступна и выделенные деньги нужно прежде всего направить на село.

  2. 18.06.2021, 15:42
    Гость: Евгений В

    На борьбу с корруацией выделено 89 миллиардов. Кем выделено? С кем они собираются бороться? Сами с собой? Было бы очень смешно, если бы не было так грустно...

  4. 18.06.2021, 14:24
    Гость: Шило

    Пока есть ОМС, здравоОхренение не поднять. Страховка все отберет! Либералы придумали, как бюджет пилить, и успешно пилят. Слава ЕР!

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