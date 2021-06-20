«Прямая линия» с Владимиром Путиным пройдет 30 июня
30 июня пройдет «Прямая линия» с Владимиром Путиным, которая станет 18-й для президента России.
Как отметила пресс-служба Кремля, глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны.
Прием вопросов начинается с 12:00 по московскому времени 20 июня и будет продолжаться вплоть до окончания мероприятия 30 июня.
Программа выйдет в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».
Каждый может задать свой вопрос через специальное мобильное приложение «Москва – Путину», через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40.
Текстовые и видеовопросы к главе государства могут быть отправлены и через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальные группы программы – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.
17-ю «Прямую линию» Путин проводил в 2019 году. Она продлилась тогда более четырех часов. Основными вопросами, которые волновали граждан России, были традиционно связаны с социально-экономическим положением в стране.
В 2020 году «Прямая линия» не проводилась из-за пандеминии коронавируса.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Можно подумать ,что президент получает гонорар за общение с баранами и нижестоящими своими шестерками.
Иначе зачем ему получать одностороннее удовольствие от этого обрядового мероприятия, когда на заготовленные вопросы, трижды прошедшие цензуру и ставшие уже обрыдшим клише, Путин дает "экспромтом" такие яркие всем за 20 лет набившие оскомину ответы.
В нашей рядовой ничем не отличающейся от большинства других семье неотрывно и с и неподдельным интересом его слушает по телеку одна только бабуля, прикованная болезнью к кровати и не пропускающая даже рекламу презервативов. Для нее, которая в состоянии куда как хуже чем у Байдена, ответы президента новы и интересны.
Очередная пиар-акция с целью поднять рейтинг ВВП и партии "ЕР". Притоиили уже. Одна болтовня, а результатов почти не видно. Буквально сегодня показали передачу, посвященную древним русским городам из Золотого кольца. Депресняк и упадок. Разбитые дороги, покосившиеся заборы, заброшенные дома барачного типа в центре городов, обшарпанные исторические здания. Это российская глубинка. Зато Москва у нас от денег пухнет. Вот вам современная Россия. Красивая обвертка, а внутри ничего хорошего.
Очередная 18 "Прямая линия" с Президентом. Следующая 19 "Прямая линия" состоится через год, такая же по смыслу и содержанию, ничем не отличающаяся от всех предыдущих.
Сергей Кужугетович поделился же с ним самым сокровенным - хобби
Вспоминается анекдот (слышал лет 5 назад):
На Первом канале идёт запись "аналитической" программы. Ведущий обращается к "эксперту":
- Что Вы можете сказать о выступлении Президента на "прямой линии"?
- Если в двух словах, то оно было убедительным и содержательным. Президент чётко ответил на все вопросы, ясно обрисовал перспективы. Он показал, что хорошо знает проблемы и будет добиваться их решения. Что для меня особенно важно, это то, что Президент вновь подчеркнул: главной его целью является рост благосостояния народа. И обратите внимание на реакцию участников "прямой линии": люди его услышали!
- Отлично! А не могли бы Вы отметить два-три вопроса, которые Вам показались наиболее интересными?
- Слушай, давай без конкретики. Ты же понимаешь, что я эту ... не смотрел.