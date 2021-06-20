«Прямая линия» с Владимиром Путиным пройдет 30 июня

10:30 20.06.2021

30 июня пройдет «Прямая линия» с Владимиром Путиным, которая станет 18-й для президента России.

Как отметила пресс-служба Кремля, глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны.

Прием вопросов начинается с 12:00 по московскому времени 20 июня и будет продолжаться вплоть до окончания мероприятия 30 июня.

Программа выйдет в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Каждый может задать свой вопрос через специальное мобильное приложение «Москва – Путину», через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40.

Текстовые и видеовопросы к главе государства могут быть отправлены и через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальные группы программы – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.

17-ю «Прямую линию» Путин проводил в 2019 году. Она продлилась тогда более четырех часов. Основными вопросами, которые волновали граждан России, были традиционно связаны с социально-экономическим положением в стране.

В 2020 году «Прямая линия» не проводилась из-за пандеминии коронавируса.