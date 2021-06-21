В мэрии сообщили об отсутствии вспышек коронавируса на стройках Москвы

У тебя неверная информация.Коллектив уже больше 1 миллиона в Москве,ездят на метро и в автобусах за милую душу кучно,правда,как правило,не платят не фига но их не трогают контролеры,кабаки у них есть,равно,как и публичные девки-всё своё.Можешь у ментов поинтересоваться,кто в теме.А,вот,гляди-ка,вирусом не болеют и не умирают от него? Оочень интересно,но ответа не будет.Выход,как у мигрантов.Также не прививаться и наплевать про новости о каком-то вирусе и жить своей жизнью,а у нормальных врачей получить мед.отвод,потому что у каждого в Москве найдётся и аллергия,экзема-псориаз,атопический дерматит,может быть в детстве был зафиксирован в детской карте,которой уже и нет,отёк Квинке(противопоказание 100%),или хронический обструктивный бронхит,с возможным развитием резкой одышки или даже удушья,или холециститы с панкреатитами и колитами обострились только вчера...?Врачи ведь не идиоты,чтобы посылать чела на прививку странной не апробированной и не зарегистрированной ВОЗ(отказ)жижей,со своей подписью,вследствие чего,тот может и ласты склеить. Мало того,что врач не захочет стать соучастником этой мерзости и вранья,так ещё его и привлечь могут,когда надо будет на кого-то слить неудачу,скажем так. Не бойтесь,на улице море ультрафиолета,он любую заразу уничтожит,практически,а вирус вообще мало устойчив во внешней среде. Бывайте на солнышке,дышите воздухом на даче и Бог вам в помощь!