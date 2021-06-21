Кремль назвал неизбежной ревакцинацию от коронавируса

13:55 21.06.2021

Ситуация с распространением COVID-19 в России тяжелая, наблюдаются плохие тенденции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам официального представителя Кремля, ревакцинация будет неизбежна для тех граждан, кто хочет обезопасить себя и окружающих.

«Ситуация тяжелая, тенденции пока скорее плохие, чем хорошие», — сказал Песков во время пресс-колла. Пресс-секретарь, что «будет и является неизбежной не только вакцинация, но и ревакцинация для тех, кто хочет обезопасить себя, обезопасить родных, близких, и для тех, кто обязан обезопасить всех тех, кто окружает его».

В ходе общения с журналистами Пескова также спросили, волнует ли президента, что населению все еще непонятен механизм ревакцинации, а анализ на антитела — платный.

«Безусловно, президент фактически на постоянной основе получает доклады из оперативного штаба правительства, от глав регионов о том, как развивается обстановка с COVID-19. Конечно же, докладываются и цифры по вакцинации и нюансы», — заключил пресс-секретарь.

Песков добавил, что позиция Путина по ревакцинации «не важна, важно, что говорят производители, изобретатели и медики». «Что касается анализов — это недешевое удовольствие. Разговоров о том, чтобы это удовольствие было бесплатным, не ведется, насколько я знаю», — цитирует пресс-секретаря РБК.