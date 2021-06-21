Кремль назвал неизбежной ревакцинацию от коронавируса

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Ситуация с распространением COVID-19 в России тяжелая, наблюдаются плохие тенденции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам официального представителя Кремля, ревакцинация будет неизбежна для тех граждан, кто хочет обезопасить себя и окружающих.

«Ситуация тяжелая, тенденции пока скорее плохие, чем хорошие», — сказал Песков во время пресс-колла. Пресс-секретарь, что «будет и является неизбежной не только вакцинация, но и ревакцинация для тех, кто хочет обезопасить себя, обезопасить родных, близких, и для тех, кто обязан обезопасить всех тех, кто окружает его».
В ходе общения с журналистами Пескова также спросили, волнует ли президента, что населению все еще непонятен механизм ревакцинации, а анализ на антитела — платный.

«Безусловно, президент фактически на постоянной основе получает доклады из оперативного штаба правительства, от глав регионов о том, как развивается обстановка с COVID-19. Конечно же, докладываются и цифры по вакцинации и нюансы», — заключил пресс-секретарь.

Песков добавил, что позиция Путина по ревакцинации «не важна, важно, что говорят производители, изобретатели и медики». «Что касается анализов — это недешевое удовольствие. Разговоров о том, чтобы это удовольствие было бесплатным, не ведется, насколько я знаю», — цитирует пресс-секретаря РБК.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.06.2021, 16:49
    Гость: Виварий в натуре

    Свеженькое -Минздрав прикажет вакцинироваться от кавидлы каждые полгода.
    Ну и кто тут волок на Собянина?
    Это одна шайка-лейка, не может мэр, даже мо ковский, переть против власти.
    Россия великая наша держава превращается в ....

  3. 21.06.2021, 15:51
    Гость: Велик-могуч

    Реновация-ревакцинация-тренд-бренд и прочий бред в устах наших паханов означает очередной ихний про.ёр, за который никто из них, естествненно, не ответит, и за который, естественно, заплатим все мы (на крайняк, назначенный Гинсбург как-нить отбрешится).
    За русский язык малеха обидно. А так, всё поделом...

  5. 21.06.2021, 15:50
    Гость: Carlos

    Правительство = как Ходжа Насреддин - "Вакцинация бесплатна, анализы - платно!" ХН попал в тяжёлую ситуацию, и дал обет Аллаху, что если вывернется, продаст своего осла за один медяк... Вывернулся, обет надо выполнять, повёл осла на базар, по дороге поймал бродячего кота, встал на базаре и кричит - "Продаётся осёл за один медяк, и кот за один золотой! По отдельности ни осёл, ни кот не продаются!"

Все комментарии (17)
Выбор читателей
© KM.RU, Кирилл Дуболев
«Пора прекращать ажиотаж вокруг коронавируса и просто признать его обычным сезонным заболеванием»
И пусть весь мир подождет: как Женева на несколько часов стала центральной точкой планеты
Сертификат о прививке
Есть спрос - будет и предложение: вот вам липовая прививка!
© KM.RU, Кирилл Дуболев
Партия ковида закручивает гайки, народ оценивает это как провокацию госпереворота
Избранное
Рецензия на музыкальный 3D-хоррор «Сыны канализации»: Андрей Князев визуализировал главный детский страх
Американцами раскрыт секрет самого таинственного оружия русских
Рецензия на фильм «Пила. Спираль»: Оборотни в погонах против нового Джокера
Как выгодно оформить автокредит?
«Изучение истории СССР позволяет утверждать, что Советский Союз в 1971 году превосходил РФ образца 2021 года по многим показателям»
Гипсокартонные перегородки. Как сделать своими руками?
Что делать российским спортсменам? Выступать под флагом СССР
Механическая, автоматическая коробка передач. Преимущества и недостатки каждого варианта
«Проблема не в учебниках, а в отсутствии внятной историософской мысли»
«Очищение — это главный всеобъемлющий нацпроект, без которого невозможны все другие проекты: ни проект здравоохранения, ни проект сбережения народа»
«То, что в мире что-то происходит крайне необычное, что устойчивость мировой политической системы резко падает – понятно уже всем»