Кремль назвал неизбежной ревакцинацию от коронавируса
Ситуация с распространением COVID-19 в России тяжелая, наблюдаются плохие тенденции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам официального представителя Кремля, ревакцинация будет неизбежна для тех граждан, кто хочет обезопасить себя и окружающих.
«Ситуация тяжелая, тенденции пока скорее плохие, чем хорошие», — сказал Песков во время пресс-колла. Пресс-секретарь, что «будет и является неизбежной не только вакцинация, но и ревакцинация для тех, кто хочет обезопасить себя, обезопасить родных, близких, и для тех, кто обязан обезопасить всех тех, кто окружает его».
В ходе общения с журналистами Пескова также спросили, волнует ли президента, что населению все еще непонятен механизм ревакцинации, а анализ на антитела — платный.
«Безусловно, президент фактически на постоянной основе получает доклады из оперативного штаба правительства, от глав регионов о том, как развивается обстановка с COVID-19. Конечно же, докладываются и цифры по вакцинации и нюансы», — заключил пресс-секретарь.
Песков добавил, что позиция Путина по ревакцинации «не важна, важно, что говорят производители, изобретатели и медики». «Что касается анализов — это недешевое удовольствие. Разговоров о том, чтобы это удовольствие было бесплатным, не ведется, насколько я знаю», — цитирует пресс-секретаря РБК.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Свеженькое -Минздрав прикажет вакцинироваться от кавидлы каждые полгода.
Ну и кто тут волок на Собянина?
Это одна шайка-лейка, не может мэр, даже мо ковский, переть против власти.
Россия великая наша держава превращается в ....
Духовные скрепы подрываете, милейший...
Реновация-ревакцинация-тренд-бренд и прочий бред в устах наших паханов означает очередной ихний про.ёр, за который никто из них, естествненно, не ответит, и за который, естественно, заплатим все мы (на крайняк, назначенный Гинсбург как-нить отбрешится).
За русский язык малеха обидно. А так, всё поделом...
В яблучко!!!!
Правительство = как Ходжа Насреддин - "Вакцинация бесплатна, анализы - платно!" ХН попал в тяжёлую ситуацию, и дал обет Аллаху, что если вывернется, продаст своего осла за один медяк... Вывернулся, обет надо выполнять, повёл осла на базар, по дороге поймал бродячего кота, встал на базаре и кричит - "Продаётся осёл за один медяк, и кот за один золотой! По отдельности ни осёл, ни кот не продаются!"