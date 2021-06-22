Песков заявил о неминуемой дискриминации непривитых россиян

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что граждане без прививки представляют собой угрозу для окружающих и их дискриминация неминуема.

«Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета и без прививки не смогут работать на всех участках. Это невозможно. Это будет представлять угрозу для окружающих», - цитирует ТАСС слова Пескова.

Такое заявление Песков сделал комментируя заявление Татьяны Москальковой (уполномоченный по правам человека в России), которая рассказала, что получает огромное число обращений о дискриминации не привившихся граждан.

«Вот, например, пишут, компания "Норильский никель": всем работникам сказали, если не будут прививаться, не пойдут никогда в летний отпуск и пусть забудут про премии. Таких огромное количество сообщений: уволят, премию не дадут», - рассказала она.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.06.2021, 21:41
    Гость: Ивану и Ване, глаза раскрой

    Зачем "вакцина", на самом деле "генная терапия", если ЕСТЬ УСПЕШНЫЙ ПРОТОКОЛ ЛЕЧЕНИЯ! Его автор - доктор Питер Маккалоу, это гидроксихлорохин и ивермектин, о чем прошлой весной говорил Трамп, но даже ему, что уж говорить про доктора Маккалоу левацкие-банкстерские СМИ ЗАТКНУЛИ РОТ! Но доктор НЕ СДАЛСЯ, а организовал прямую телефонную связь с пациентами и доставку им лекарств и схемы приёма напрямую, минуя продажные больницы (им платят за каждый "ковид" по 13000$, а за покойников 39000)!
    Доктор Маккалоу рассказал Райнеру Фюльмиху, обвиняющему организаторов ковид-террора в нарушении Нюрнбергского кодекса, что надо начинать лечение как можно РАНЬШЕ, на ранней или средней стадии, но людям преднамеренно отказывали лечении, доводя их до тяжёлого состояния!!! Тогда подключали к ИВЛ, что зачастую приводило к смерти. Вспомните, что делали в Москве?
    То же самое! Об"ясняя доведение до тяжёлого поражения лёгких "перегруженностью" заранее оптимизированных больниц! Инфекционную СС снес в феврале 2020! Люди, которых отправляли в ковидные бараки вообще сутками лежали там БЕЗ помощи, пенсионеры - тем более, если у них не было никого, чтобы их оттуда вывезти и вылечить за 200 тыс.
    Д-р Маккалоу говорит, что его способ лечения блокировали, чтобы проталкивать "вакцины" как якобы "панацею", для того запугивали вирусом: это два этапа биотерроризма. Первый сам вирус, который лечится, второй - генная терапия для депопуляции. Песков торгует тестами через дочку, личный бизнес, а тесты платные!

  2. 22.06.2021, 20:38
    Гость: Красный

    Еще Коммунистическая партия и Советская власть объясняли в годы СССР, что в капитализме при буржуазии дискриминация пролетариата неминуема. Кто не понял в социализме, тот будет в капитализме познавать это на собственном горьком опыте. А те, кто рвался в капитализм и лил крокодильи слезы на площадях в августе 1991-го года со словами:"Отстояли!", - тот пусть тем более не возмущается. Именно в это вы все, господа - защитники капитализма и буржуазии, и рвались, и тащили всех остальных.

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