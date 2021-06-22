Песков заявил о неминуемой дискриминации непривитых россиян

14:12 22.06.2021

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что граждане без прививки представляют собой угрозу для окружающих и их дискриминация неминуема.

«Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета и без прививки не смогут работать на всех участках. Это невозможно. Это будет представлять угрозу для окружающих», - цитирует ТАСС слова Пескова.

Такое заявление Песков сделал комментируя заявление Татьяны Москальковой (уполномоченный по правам человека в России), которая рассказала, что получает огромное число обращений о дискриминации не привившихся граждан.

«Вот, например, пишут, компания "Норильский никель": всем работникам сказали, если не будут прививаться, не пойдут никогда в летний отпуск и пусть забудут про премии. Таких огромное количество сообщений: уволят, премию не дадут», - рассказала она.