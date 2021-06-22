Почти два миллиона россиян не забрали накопительную пенсию

12:03 22.06.2021

Около двух миллионов россиян в 2020 году не обратились за выплатой положенной им накопительной пенсии или не получили ее, так как она не была им назначена, передает «Коммерсант» со ссылкой на данные актуарных заключений за 2020 г. по 15 крупнейшим в стране негосударственным пенсионным фондам (НПФ).

По информации газеты, большая часть этих лиц — из НПФ «Открытие» (605 тыс.), «Будущее» (почти 419 тыс.), «Газфонда Пенсионные накопления» (319 тыс.) и НПФ Сбербанка (157,2 тыс.). В то же время средний размер пенсионного счета во второй из перечисленных организаций составляет 7000 — 10 000 руб., а в прочих варьируется от 5500 до 10 400 руб.

Причиной, по которой россияне не запрашивают положенные им деньги, по мнению представителей НПФ, является тот факт, что гражданам о них неизвестно. Как уточнили в Минтруде, с 2019 г. постепенно увеличивается возраст выхода на страховую пенсию по старости, в то время как возраст получения пенсионных накоплений остается тем же.

«Не все граждане знают, что пенсионные основания по накопительной пенсии наступают раньше оснований по страховой», — заявили гендиректора НПФ Сбербанка и «ВТБ пенсионный фонд» Александр Зарецкий и Лариса Горчаковская. Это, в свою очередь, связано с устаревшими базами данных с неактуальными контактными данными. В итоге, по данным руководителя проекта Pensopathology Евгения Биезбардиса, сообщения о возможности получения накопительной пенсии доходят до адресата только в 15% случаев.

Проблема заключается также в том, что на сегодня НПФ не обязаны информировать граждан о наступлении пенсионных оснований, заявил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Константин Угрюмов.

«Необходимо изменить регуляторику в целях упрощения получения маленьких сумм из НПФ или переводить пенсионные накопления "потерявшихся" клиентов в ПФР», — заключил заведующий лабораторией развития пенсионной системы Института социальной политики ВШЭ Евгений Якушев.