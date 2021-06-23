Заключенных в СИЗО начали прививать «Спутником V»

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников заявил, что в московских СИЗО началась вакцинация от коронавируса подозреваемых и обвиняемых.

«Прививать будут "Спутником V" во всех СИЗО Москвы, согласно установленному графику», - цитирует «Интерфакс» слова Мельникова.

Сообщается, что первый компонент вакцины уже получили женщины из столичного СИЗО-6.

При этом Мельников отметил, что прививать будут именно вакциной «Спутник-V», других вариантов не предусмотрено.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.06.2021, 20:06
    Гость: Gloria

    Кстати, хороший вопрос. Насильно вкалывать, все таки, уроды побоятся. Ну человек сидит - откажется, действительно, терять то нечего - и что ему сделают?

  2. 23.06.2021, 18:16
    Гость: советский

    Компрадорская власть пут...ера выполняет "план-распоряжение" коммерческой организации ВОЗ, которая, к стати, так и не приняла никакого официально-законного документа по covid-террору. Только внесла на ходу правки в определения эпидемии, пандемии. Правки, естественно, облегчающие ведение террора.

  3. 23.06.2021, 17:40
    Гость: gvozd

    это уже просто Никак не отличается от освенцима..
    тут всю рф бабайден приказал перевести в категорию заключенных - московская канцелярия исполняет..

  4. 23.06.2021, 17:21
    Гость: ABCD

    Разве не понятно что происходит? Скрыть аферу века- ковиду можно только путём нагнетания истреби вокруг неё.
    Китай больше не вариант, как источник новых штаммов, Китайцы вообще прекратили навсегда любые пандемии у себя и спекуляции на эту тему. Остаётся Индия которая вдруг стала исправно поставлять новые штаммы каждые двое суток.
    Только представьте, что было бы, если бы власть честно сказала- "да, вас развели, никакой пандемии не было!"
    То есть они устроили мини геноцид народа просто по указке американского ВОЗ!
    Тут без вариантов. Будут топить за любимую ковиду до упора. Была возможность её тихо слить, но скоро выборы, до выборов народу не дадут расслабится. Нужно на волне бардачной истерии протащить ЕР ещё на пять лет в ГД по любому! Я уже не говрю про то, сколько чиновники заработали на несуществующих штрафах в КОАП.
    Если одна только Италия помогла гражданам на 20 миллиардов евро, то только в одной Москве своих сограждан эта власть штрафанула на триллион рублей уже! Помощь своеобразная у власти в РФ народу в сложные времена. и чем беднее смерды тем злее и наглее чиновники ЕР и выше штрафы и циничнее и лицимернее власть.

Все комментарии (9)
Выбор читателей
Сертификат о прививке
Есть спрос - будет и предложение: вот вам липовая прививка!
База Турции в Азербайджане станет опасным вызовом для России
Главный фактор: разрушение страны начали с образования
Сборная России по футболу покидает Евро-2020
Избранное
Едем в Венгрию: обзор страны
Кинопремьера «Розовое облако»: Не хочу в Бразилию - там ковид всесилен
Угревая сыпь у подростков
Дореволюционное московское метро – битва лебедя, рака и щуки
Виды декоративных изделий и их орнаменты
Знакомство с армейской жизнью: в регионах продолжаются Дни призывника
День Победы и «мягкая сила» России
Право на восстание и право на подавление
Гастарбайтеры оставили Россию без упаковщиков, грузчиков, разнорабочих
Родители школьников потребовали от властей прекратить внедрение цифрового образования
«Сегодняшний "крестовый поход" группы священства против советского прошлого, против Красной России – это откровенная помощь врагам»