Заключенных в СИЗО начали прививать «Спутником V»
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников заявил, что в московских СИЗО началась вакцинация от коронавируса подозреваемых и обвиняемых.
«Прививать будут "Спутником V" во всех СИЗО Москвы, согласно установленному графику», - цитирует «Интерфакс» слова Мельникова.
Сообщается, что первый компонент вакцины уже получили женщины из столичного СИЗО-6.
При этом Мельников отметил, что прививать будут именно вакциной «Спутник-V», других вариантов не предусмотрено.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Кстати, хороший вопрос. Насильно вкалывать, все таки, уроды побоятся. Ну человек сидит - откажется, действительно, терять то нечего - и что ему сделают?
Компрадорская власть пут...ера выполняет "план-распоряжение" коммерческой организации ВОЗ, которая, к стати, так и не приняла никакого официально-законного документа по covid-террору. Только внесла на ходу правки в определения эпидемии, пандемии. Правки, естественно, облегчающие ведение террора.
это уже просто Никак не отличается от освенцима..
тут всю рф бабайден приказал перевести в категорию заключенных - московская канцелярия исполняет..
Разве не понятно что происходит? Скрыть аферу века- ковиду можно только путём нагнетания истреби вокруг неё.
Китай больше не вариант, как источник новых штаммов, Китайцы вообще прекратили навсегда любые пандемии у себя и спекуляции на эту тему. Остаётся Индия которая вдруг стала исправно поставлять новые штаммы каждые двое суток.
Только представьте, что было бы, если бы власть честно сказала- "да, вас развели, никакой пандемии не было!"
То есть они устроили мини геноцид народа просто по указке американского ВОЗ!
Тут без вариантов. Будут топить за любимую ковиду до упора. Была возможность её тихо слить, но скоро выборы, до выборов народу не дадут расслабится. Нужно на волне бардачной истерии протащить ЕР ещё на пять лет в ГД по любому! Я уже не говрю про то, сколько чиновники заработали на несуществующих штрафах в КОАП.
Если одна только Италия помогла гражданам на 20 миллиардов евро, то только в одной Москве своих сограждан эта власть штрафанула на триллион рублей уже! Помощь своеобразная у власти в РФ народу в сложные времена. и чем беднее смерды тем злее и наглее чиновники ЕР и выше штрафы и циничнее и лицимернее власть.
И попробуй откажись...