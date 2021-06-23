Заключенных в СИЗО начали прививать «Спутником V»

Разве не понятно что происходит? Скрыть аферу века- ковиду можно только путём нагнетания истреби вокруг неё.

Китай больше не вариант, как источник новых штаммов, Китайцы вообще прекратили навсегда любые пандемии у себя и спекуляции на эту тему. Остаётся Индия которая вдруг стала исправно поставлять новые штаммы каждые двое суток.

Только представьте, что было бы, если бы власть честно сказала- "да, вас развели, никакой пандемии не было!"

То есть они устроили мини геноцид народа просто по указке американского ВОЗ!

Тут без вариантов. Будут топить за любимую ковиду до упора. Была возможность её тихо слить, но скоро выборы, до выборов народу не дадут расслабится. Нужно на волне бардачной истерии протащить ЕР ещё на пять лет в ГД по любому! Я уже не говрю про то, сколько чиновники заработали на несуществующих штрафах в КОАП.

Если одна только Италия помогла гражданам на 20 миллиардов евро, то только в одной Москве своих сограждан эта власть штрафанула на триллион рублей уже! Помощь своеобразная у власти в РФ народу в сложные времена. и чем беднее смерды тем злее и наглее чиновники ЕР и выше штрафы и циничнее и лицимернее власть.