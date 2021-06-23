Кинологи оказались против штрафов за выброшенных домашних животных
Руководитель Российской ассоциации любителей домашних животных и Национальной российской кинологической ассоциации Электрон Дементьев заявил, что зачастую владельцы питомцев избавляются от них из-за трудных жизненных ситуаций.
«Животное надо законодательно закрепить за человеком или юридическим лицом. Прежде чем выдумывать какие-то штрафы (поправки о взыскании 30 000 рублей поступили в кабмин - прим.ред.), законы, стерилизации, какие-то системы выпуска в природу… Первым делом нужна законодательная база. Должна быть зоополиция, орган, отвечающий за учёт (животных - прим. ред). Минсельхоз сегодня отвечает, но он перекидывает на управление ветеринарии, а там говорят, что они ничего сделать не могут.
Штрафы ничего не дадут, нужна система учёта. Выбрасывает человек тоже не от того, что ему заняться нечем. Есть понятие жизненные обстоятельства, например, животное попалось с плохой психикой, молодые люди развелись, девать некуда, попали в тяжёлую жизненную ситуацию, человек если работу потерял, он кормить просто его не может. Не думаю, что большинство людей, которые выбрасывают животное - какие-то безжалостные существа, а не люди», - сказал Дементьев в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Напомним, ранее в Госдуме чиновников обвинили в проблемах с бездомными собаками. В частности, депутат Владимир Бурматов возложил вину за нападения бродячих животных именно на госслужащих.
Комментарии читателей Оставить комментарий
На детей мат капитал дают. ..можно квартиру взять в ипотеку,авто купить ..а,тама и трава не расти .. уволила невидимая рука хаотичной рыночной экономики,и виноватых нет -на все воля божия.А,домашние животные для многих детей поля рыночных чудес ,просто временная забава ..типа женитьбы .
Если животных будут чипировать, то потом будут подпольно уничтожать эти чипы и калечить животных, чтобы выбросить их на улицу. И будет целый подпольный бизнес по уничтожению этих чипов. Это ведь все лежит на поверхности, тут много думать и анализировать не надо. Просто кому-то очень хочется заработать на этих законах, на этом чипировании.
Просто у людей мало ответственности. Берут пса или кошку играючи. Не понимают что так нельзя,что это чья то жизнь. Часто вижу-прогуливают собаку по скверу,а через полгода-год собака уже бегает одна,сначала осторожно,трусливо . А потом уже роется в баках,урнах,стоит смотрит на прохожих. Страшно все это. Вообще бы надо запретить свободное содержание животных в много квартирных домах. Пусть курсы пройдут,участковый даст разрешение,встанут на учет в кинологическом обществе. Тут одни в подъезде завели пса,а потом ребенок родился,пса выбросили. И теперь собака возле подъезда обитает. Ну разве не свинство.
пусть прежде чем завести животное думают головой , а то так можно и до детей докатится . Уволили с работы ребенка выкинул , понять простить.
- цель, повод не важен.