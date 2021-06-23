Кинологи оказались против штрафов за выброшенных домашних животных

19:51 23.06.2021

Руководитель Российской ассоциации любителей домашних животных и Национальной российской кинологической ассоциации Электрон Дементьев заявил, что зачастую владельцы питомцев избавляются от них из-за трудных жизненных ситуаций.

«Животное надо законодательно закрепить за человеком или юридическим лицом. Прежде чем выдумывать какие-то штрафы (поправки о взыскании 30 000 рублей поступили в кабмин - прим.ред.), законы, стерилизации, какие-то системы выпуска в природу… Первым делом нужна законодательная база. Должна быть зоополиция, орган, отвечающий за учёт (животных - прим. ред). Минсельхоз сегодня отвечает, но он перекидывает на управление ветеринарии, а там говорят, что они ничего сделать не могут.

Штрафы ничего не дадут, нужна система учёта. Выбрасывает человек тоже не от того, что ему заняться нечем. Есть понятие жизненные обстоятельства, например, животное попалось с плохой психикой, молодые люди развелись, девать некуда, попали в тяжёлую жизненную ситуацию, человек если работу потерял, он кормить просто его не может. Не думаю, что большинство людей, которые выбрасывают животное - какие-то безжалостные существа, а не люди», - сказал Дементьев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, ранее в Госдуме чиновников обвинили в проблемах с бездомными собаками. В частности, депутат Владимир Бурматов возложил вину за нападения бродячих животных именно на госслужащих.