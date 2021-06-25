Сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев решил уйти из политики

Старший сын Владимира Жириновского, вице-спикер Государственной Думы от ЛДПР Игорь Лебедев принял решение уйти из политики. 

"Я принял решение не участвовать в избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы VIII созыва, которые пройдут в сентябре этого года, и приостановить своё участие в политической жизни страны", - написал он на своей странице в Facebook.

Лебедев был депутатом Госдумы с 1999 года. По его мнению, все эти годы работы в парламенте страны были содержательными. Он поблагодарил избирателей, которые все эти годы голосовали за ЛДПР, однопартийцев, лидеров других партий, спикера Госдумы Володина за сотрудничество и приобретенный опыт политической деятельности.

Особые слова благодарности политик высказал Владимиру Жириновскому. "Только благодаря ему я стал тем, кто я сейчас есть, и получил возможность занимать такую высокую должность, как заместитель Председателя высшего органа законодательной власти нашей страны", - написал он.

Решение приостановить политическую деятельность было для Игоря Лебедева не спонтанным, он обдумывал его в течение нескольких месяцев. "Это были прекрасные 20 лет, но настало время идти дальше", - резюмировал он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 25.06.2021, 16:32
    Гость: Походу,

    чувака зряплата депутата перестала устраивать.
    Поэтому он решил идти путем, завещаным нам Медведём - в бизнес.

  5. 25.06.2021, 15:43
    Гость: профессор Преображенский

    Сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев решил уйти из политики в миллиардеры

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