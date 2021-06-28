Сенатор Джабаров обвинил Запад в антипрививочной кампании в России

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров обвинил Запад в расшатывании внутриполитической ситуации в России в преддверии выборов. По его мнению, делается это через антиррививочную кампанию в соцсетях.

"Обратите внимание, как активизировалась антипрививочная кампания, пугают различными последствиями в соцсетях, антипрививочники пугают различными последствиями. Самое главное - это идет с Запада, где привились уже сотни миллионов", - приводит слова Джабарова РИА Новости.

Это делается для того, чтобы "настроить избирателей против действующей власти, создать в преддверии выборов социальную напряженность", убежден сенатор.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Москве и ряде регионов ввели обязательную вакцинацию для работников образования, здравоохранения, транспорта, для занятых с сфере услуг. Сотрудники, которые не желают делать прививку и не имеют при этом медицинских противопоказаний, должны быть отсранены от работы без сохранения заработной платы. Кроме того, данное время не будет включаться в стаж.

На начало июня число вакцинированных в России составляло лишь 10% от общего числа жителей страны.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 28.06.2021, 20:10
    Гость: Аля

    Вечно у этих странных людей виноват кто угодно. Может хоть раз посмотреть в зеркало? Фишка с западом уже совсем не работает

  3. 28.06.2021, 18:09
    Гость: переводом стрелок можно совершить и закат солнца вручную

    А вот ещё одна новость,автор которой ну просто обязан наблюдаться у психиатора!
    "СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Противоградовая служба, существовавшая в Крыму и ликвидированная в период нахождения полуострова в составе Украины, могла предупредить о сильных дождях, которые обрушились на Южный берег Крыма и восток полуострова. Таким мнением в воскресенье поделился с ТАСС климатолог, доцент Агротехнологической академии Крымского федерального университета Владимир Рябов."
    Для справки .
    Прошло без малого 8 веков,когда большевик Глазьев тонко намекнул,что никакого Монголо-татарского ига не существовало.Его придумал Запад.
    74 года понадобилось большевикам чтоб свернуть шею СССР и свалить всё на штаты!
    Около 9 лет понадобилось большевикам для сворачивания "интернационального долга" в Афгане,чтоб инвалидам -афганцам в упор сказать "Мы вас туда не посылали!"
    7 лет прошло после оккупации Крыма и....Обнаружилось,что Украина виновата в потопе, произошедшем в Крыму,А ещё землетрясения не было!На кого, интересно, тогда стрелки переведут?
    Ну и конечно же топовое- в провале вакцинации виноват Запад!Не прошло и года!

  4. 28.06.2021, 17:57
    Гость: Нет не Запад виноват

    Мы давно уже смеёмся над современным Западом, который во всех своих неудачах видит "Руку Кремля" или "русских хакеров". Это говорит о собственной слабости Запада.
    Поэтому Джабаров сказанул откровенную глупость: нам не Запад надо обвинять и не кивать на "британских хакеров". А искоренять глупость собственных чиновников!
    Для жизнеспособности страны важно, чтобы во власти не могли оставаться дураки и "держиморды". И в том, что зарвавшийся мэр Собянин нарушает конституцию, просто наглеет и считает что ему всё дозволено - в этом виноват не Запад. А виноваты те, кто пеняя на мифический "Запад" потакает борнапартизму и волюнтаризму никчёмных завхозов городского значения... Лучше спросим - а почему это у москвичей отобрали выборы мэра города??? Почему это раньше мэр избирался а теперь мэр назначается? Доколе? Либо нужно вернуть (и срочно!) выборы мэра, либо снять с должности нынешнего Наполеона Семёновича - срочно! Тогда и избиратели будут настроены ЗА тех, кто людях заботится. А сейчас граждане против тех, кто ими помыкает как скотом.

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