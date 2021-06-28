Сенатор Джабаров обвинил Запад в антипрививочной кампании в России

13:21 28.06.2021

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров обвинил Запад в расшатывании внутриполитической ситуации в России в преддверии выборов. По его мнению, делается это через антиррививочную кампанию в соцсетях.

"Обратите внимание, как активизировалась антипрививочная кампания, пугают различными последствиями в соцсетях, антипрививочники пугают различными последствиями. Самое главное - это идет с Запада, где привились уже сотни миллионов", - приводит слова Джабарова РИА Новости.

Это делается для того, чтобы "настроить избирателей против действующей власти, создать в преддверии выборов социальную напряженность", убежден сенатор.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Москве и ряде регионов ввели обязательную вакцинацию для работников образования, здравоохранения, транспорта, для занятых с сфере услуг. Сотрудники, которые не желают делать прививку и не имеют при этом медицинских противопоказаний, должны быть отсранены от работы без сохранения заработной платы. Кроме того, данное время не будет включаться в стаж.

На начало июня число вакцинированных в России составляло лишь 10% от общего числа жителей страны.