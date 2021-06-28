Операторы связи названы большими загрязнителями природы, чем авиакомпании

09:00 28.06.2021

Отрицательное влияние операторов связи на окружающую среду оказалось в два раза больше, чем у авиационной отрасли.

Как пишет РБК, доля операторов связи в общем объеме выбросов СО2 в последний год выросла до 3-4%, что примерно в два раза больше, чем у авиационной отрасли.

По мнению экспертов, если не принять существенных мер по снижению негативного экологического воздействия, к 2040 году доля телеком-отрасли в общем объеме выбросов СО2 может достичь 14%.

Отмечается, что это связано с ростом спросом на цифровые коммуникации, в связи с массовым переходом на удаленные форматы работы. В связи с этим профильные компании стали потреблять больше энергии. Так, в 2020 году объем потребления трафика в России вырос почти на 40%. Ожидается, что в следующие годы глобальное потребление данных будет расти на 60% ежегодно.

На текущий момент максимальная доля в общем объеме выбросов СО2 у компаний, занятых в производстве еды (около 25%), далее следуют представители строительной отрасли (менее 10%), модной индустрии (менее 5%), FMCG (менее 5%), в производстве электроники (менее 2%). На долю операторов связи приходится 1,6% совокупных мировых выбросов СО2.

По мнению экспертов, снизить воздействие на окружающую среду телекоммуникационные компании могут, в частности, за счет перехода на технологии пятого поколения (5G) и перехода на возобновляемые источники энергии.