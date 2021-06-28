Операторы связи названы большими загрязнителями природы, чем авиакомпании
Отрицательное влияние операторов связи на окружающую среду оказалось в два раза больше, чем у авиационной отрасли.
Как пишет РБК, доля операторов связи в общем объеме выбросов СО2 в последний год выросла до 3-4%, что примерно в два раза больше, чем у авиационной отрасли.
По мнению экспертов, если не принять существенных мер по снижению негативного экологического воздействия, к 2040 году доля телеком-отрасли в общем объеме выбросов СО2 может достичь 14%.
Отмечается, что это связано с ростом спросом на цифровые коммуникации, в связи с массовым переходом на удаленные форматы работы. В связи с этим профильные компании стали потреблять больше энергии. Так, в 2020 году объем потребления трафика в России вырос почти на 40%. Ожидается, что в следующие годы глобальное потребление данных будет расти на 60% ежегодно.
На текущий момент максимальная доля в общем объеме выбросов СО2 у компаний, занятых в производстве еды (около 25%), далее следуют представители строительной отрасли (менее 10%), модной индустрии (менее 5%), FMCG (менее 5%), в производстве электроники (менее 2%). На долю операторов связи приходится 1,6% совокупных мировых выбросов СО2.
По мнению экспертов, снизить воздействие на окружающую среду телекоммуникационные компании могут, в частности, за счет перехода на технологии пятого поколения (5G) и перехода на возобновляемые источники энергии.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Нервозная активность в заботе о сбережении окружающей среды и перегреве земной атмосферы бесплодна, а надо призвать ООН к ограничению и сокращению расхода человеческих, энергетических и материальных ресурсов в такой всеобщей сфере как милитаризм. Представьте, миллионы человек, сотни тысяч единиц авто- и бронетехники, десятки тысяч самолетов и вертолетов, тысячи кораблей и подводных лодок постоянно задействованы на лоне матушки Земли. Вот где массовое, не эффективное, ничем не оправданное потребление и столь же массовое загрязнение.
Непонятно, откуда взяты цифры, что доля в объеме выбросов СО2 в последний год в отрасли телекоммуникаций -выросла до 3-4%
выбросы СО 2, телекоммуникации осуществляются только в аварийном режиме- при пропадании внешнего электроснабжения-то есть при и работе собственных аварийных электростанций.
Слава Богу- это случает редко- явно не 3-4% в год.
Снимаем вышки связи, закрываем шаумичные, курьеры пешком, танкеры с пальмовым маслом - расстрел торпедами (выживших пулеметом), бензин - 100 литров по талонам.
вообще-то.. Основной выброс CO2 - дают вулканы и океаны..
Левые придурки теперь вулканы запретят и океаны высушат?
это такая же Афера как и Говид.
более того, эти две Аферы Связаны между собой.
как только начинаешь Копать кто такие "эксперты" - Всегда выходишь на одни и те же организации.
уже ведь Предупреждали, что эта банда уже запланировала накачивать Истерию глобального потепления/похолодания.
име все равно Какаю Истерия - главное держать вас в Послушании Кагалу.
опять придётся гнать телят на новое место))