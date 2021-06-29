Три человека пострадали из-за грозы в Москве

Три человека пострадали в результате сильного ветра в Москве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, упавшими из-за ветра ветками и деревьями были травмированы женщины 20 и 75 лет, а также 60-летний мужчина. Пострадавшие получили мелкие травмыи и ушибы, их состояние оценивается как удовлетворительное. 

За минувшие сутки в Москве выпало около 60 мм осадков или 80% месячной нормы июля. Порывы ветра в городе местами достигали 20 метров в секунду и более. Ветром была повреждена крыша здания на улице Правды.

Прошедший ливень нарушил движение общественного транспорта, в том числе поездов на МЦД-1 и МЖД, метрополитена. В мэрии заявили, что в грозу все системы жизнеобеспечения Москвы работали в штатном режиме, аварийных отключений допущено не было.

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