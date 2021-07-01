ГИБДД получат приборы для моментального выявления пьяных в 2022 году

08:50 1.07.2021

В 2022 году у сотрудников ГИБДД появится специальное оборудование для моментального выявления пьяных водителей, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Госавтоинспекции Михаила Черников.

Данный прибор позволит выявлять наличие паров алкоголя, в случае их отсутствия это освободит водителя от прохождения медицинского освидетельствования.

"Если водитель без признаков опьянения, то он может спокойно продолжить движение, не погружаясь в систему медицинского освидетельствования, потому что это продолжительный процесс", - пояснил Черников, добавив, что подобные приборы уже применяются во многих странах.

Он отметил, что проблема нетрезвого вождения по-прежнему актуальна, а многи нарушители привлекаются повторно за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Так, за первую половину 2021 года за управление транспортом в состоянии опьянения привлечены к ответственности более 220 тыс. водителей, около 27 тыс. из них привлекались повторно.