ГИБДД получат приборы для моментального выявления пьяных в 2022 году

В 2022 году у сотрудников ГИБДД появится специальное оборудование для моментального выявления пьяных водителей, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Госавтоинспекции Михаила Черников.

Данный прибор позволит выявлять наличие паров алкоголя, в случае их отсутствия это освободит водителя от прохождения медицинского освидетельствования. 

"Если водитель без признаков опьянения, то он может спокойно продолжить движение, не погружаясь в систему медицинского освидетельствования, потому что это продолжительный процесс", - пояснил Черников, добавив, что подобные приборы уже применяются во многих странах.

Он отметил, что проблема нетрезвого вождения по-прежнему актуальна, а многи нарушители привлекаются повторно за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 

Так, за первую половину 2021 года за управление транспортом в состоянии опьянения привлечены к ответственности более 220 тыс. водителей, около 27 тыс. из них привлекались повторно.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 01.07.2021, 10:02
    Гость: Макар

    Могут себе позволить ездить выпимши. Не все.
    Хотя, многим это и не надо, за рулями выпивати.

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