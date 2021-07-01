Крупнейшие парки Москвы соединят велодорожками

20:03 1.07.2021

Крупнейшие московские парки в течение трех лет планируется соединить велодорожками. Данный проект получил название «Зеленое кольцо», сообщал глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Один из больших проектов, который мы точно реализуем (на это требуется время, но результат будет точно позитивным и положительным), - это наш проект «Зеленое кольцо», который свяжет велодорожками все крупнейшие зеленые парки Москвы. Потребуется еще 3-3,5 года для его реализации», - цитирует его слова агентство новостей «Москва».

По объему и по возможностям поездок на велосипедах данный проект должен стать одним из крупнейших в Европе.