Крупнейшие парки Москвы соединят велодорожками
Крупнейшие московские парки в течение трех лет планируется соединить велодорожками. Данный проект получил название «Зеленое кольцо», сообщал глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
«Один из больших проектов, который мы точно реализуем (на это требуется время, но результат будет точно позитивным и положительным), - это наш проект «Зеленое кольцо», который свяжет велодорожками все крупнейшие зеленые парки Москвы. Потребуется еще 3-3,5 года для его реализации», - цитирует его слова агентство новостей «Москва».
По объему и по возможностям поездок на велосипедах данный проект должен стать одним из крупнейших в Европе.
Комментарии читателей Оставить комментарий
в точку.
Так либералы же сказали, что в капитализме жизнь будет лучше и богаче, но они ведь не сказали для кого конкретно и за счет чего.
Сначала построй, потом хвались! Тока без пешеходных мостов высотой в 4 этажа или подземных переходов глубиной с шахту, как на Рязанском проспекте.
Соединитель, ля, языком...
Москва и вся Россия хорошеют, строятся на зависть нищей Украине!
Бессмысленный пиар. Строй детские сады, выполни указ Президента от 2012 года - 100% доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет к 2016 году.