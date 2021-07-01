Крупнейшие парки Москвы соединят велодорожками

Крупнейшие московские парки в течение трех лет планируется соединить велодорожками. Данный проект получил название «Зеленое кольцо», сообщал глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Один из больших проектов, который мы точно реализуем (на это требуется время, но результат будет точно позитивным и положительным), - это наш проект «Зеленое кольцо», который свяжет велодорожками все крупнейшие зеленые парки Москвы. Потребуется еще 3-3,5 года для его реализации», - цитирует его слова агентство новостей «Москва».

По объему и по возможностям поездок на велосипедах данный проект должен стать одним из крупнейших в Европе.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 01.07.2021, 23:35
    Гость: Красный -> Москва хорошеет

    Так либералы же сказали, что в капитализме жизнь будет лучше и богаче, но они ведь не сказали для кого конкретно и за счет чего.

  3. 01.07.2021, 23:27
    Гость: Ага!!!

    Сначала построй, потом хвались! Тока без пешеходных мостов высотой в 4 этажа или подземных переходов глубиной с шахту, как на Рязанском проспекте.
    Соединитель, ля, языком...

  5. 01.07.2021, 20:25
    Гость: Жека

    Бессмысленный пиар. Строй детские сады, выполни указ Президента от 2012 года - 100% доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет к 2016 году.

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