Мишустин установил прожиточный минимум на 2022 год

В 2022 году прожиточный минимум на душу населения в России составит 11 950 рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает "Интерфакс".

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 13 026 рублей, для пенсионеров - 10 277 рублей, детей - 11 592 рубля. В целом по Российской Федерации на душу населения величина прожиточного минимума установлена в размере 11 950 рублей. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года.  

Сейчас прожиточный минимум на душу населения составляет 11 653 рублей, для трудоспособного населения – 12 702 рубля, для детей – 11 303 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.07.2021, 10:09
    Гость: Киевский

    Это где то 3500 гривен. Мда и это Украина в торбе ,а РФ процветает )))
    Хотя да, Абрамовичу надо же новый стадион в Лондоне строить или яхту

  3. 02.07.2021, 09:47
    Гость: Штурман

    Господин Мишустин! Скоко прожиточный минимум для высших чиновников, олигархов и лично для вас? Может ваши цифирки умножить на несколько тысяч и это будет реально для господ,а для рабов сойдет и 10-11 тысяч руб.

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