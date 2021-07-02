Мишустин установил прожиточный минимум на 2022 год

08:00 2.07.2021

В 2022 году прожиточный минимум на душу населения в России составит 11 950 рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает "Интерфакс".

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 13 026 рублей, для пенсионеров - 10 277 рублей, детей - 11 592 рубля. В целом по Российской Федерации на душу населения величина прожиточного минимума установлена в размере 11 950 рублей.

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года.

Сейчас прожиточный минимум на душу населения составляет 11 653 рублей, для трудоспособного населения – 12 702 рубля, для детей – 11 303 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля.