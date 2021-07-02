После смерти мэра Коломны заведено дело о доведении до самоубийства

В качестве главной версии причины самоубийства 46-летнего Лебедева рассматриваются проблемы в семейной жизни

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 110 УК (доведение до самоубийства) после обнаружения тела мэра Коломны Дениса Лебедева, сообщает РБК со ссылкой на старшего помощника подмосковного главка СК Ольгу Врадий.

По ее словам, глава городского округа был обнаружен в собственной квартире  с огнестрельным ранением.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Туда также прибыл замглавы ГСУ СК по Московской области Игорь Дойников.

В качестве главной версии причины самоубийства 46-летнего Лебедева рассматриваются проблемы в семейной жизни. 

В мае 2014 года Лебедева назначили на должность заместителя главы администрации Озерского муниципального района. В июле 2014-го избран главой Озерского муниципального района. С октября 2016 года Денис Лебедев являлся главой городского округа Коломна.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 02.07.2021, 19:07
    Гость: алекс

    Если уж Мэрам в России так погано жить, что хоть в петлю, то как тогда простым гражданам тошнотно! "Эх Россия мать родна, ни пожить не выжить!"<C> А ведь мы сами себе ,граждане дорогие, ад на земле родной устроили, потому то и народы окружающих стран от нас как черти от ладана шарахаются!

  3. 02.07.2021, 17:20
    Гость: Козьма Прутков

    Вянет лист. Проходит лето.
    Иней серебрится…
    Юнкер Шмидт из пистолета
    Хочет застрелиться.

    Погоди, безумный, снова
    Зелень оживится!
    Юнкер Шмидт! честное слово,
    Лето возвратится!

  4. 02.07.2021, 16:53
    Гость: наблюдатель

    "Эта жизнь, брат мой, не для оправдания себя, а для обличения себя. Блажен лишь тот, кого Бог оправдает на Суде Страшном" (верное суждение). ... А на тех из людей, и отчасти их потомство, кто делает насильственное, мерзкое и пакостное, то и на них бывает укрощение: да, ваше грязное дело, да будет на ваше тело и разум; и пока не поздно: сильно бойтесь этого предупреждения... так как болезнь смертного часа подойдёт и будет весьма страшенная...

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