После смерти мэра Коломны заведено дело о доведении до самоубийства

"Эта жизнь, брат мой, не для оправдания себя, а для обличения себя. Блажен лишь тот, кого Бог оправдает на Суде Страшном" (верное суждение). ... А на тех из людей, и отчасти их потомство, кто делает насильственное, мерзкое и пакостное, то и на них бывает укрощение: да, ваше грязное дело, да будет на ваше тело и разум; и пока не поздно: сильно бойтесь этого предупреждения... так как болезнь смертного часа подойдёт и будет весьма страшенная...